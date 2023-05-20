Rıza Sarraf davasına yeni gizli dosyalar eklendi: Yeni itiraf iddiası!

Yayınlanma: 20.05.2023 - 13:22

Güncelleme: 20.05.2023 - 13:50

ABD'de görülen Rıza Sarraf dava dosyasına geçen ay iki gizli dosya eklenmişti. Davada yaşanan yeni gelişmeye göre yeni dosyalarla birlikte gizli dosya sayısı 55'e yükseldi.

Voa Türkçe'den Can Kamiloğlu'nun haberine göre, gizlilik kararı bulunan dosyalarda bir belge, delil ya da binlerce belge ve delil olabiliyor. Gizlilik kararı bulunan dava dosyalarında Rıza Sarraf’ın yeni itirafları ve Halkbank davasıyla ilgili bazı gelişmelerin yanı sıra yeni iddianamelerin de yer alabileceği belirtiliyor.

HALKBANK DAVASINDA KARAR BEKLENİYOR

Rıza Sarraf davasında sanık olarak yargılanan Halkbank'ın, ABD Anayasa Mahkemesi'ndeki temyiz başvurusuyla ilgili aldığı kararda ABD Anayasa Mahkemesi, Halkbank’ın Yabancı Devlet Dokunulmazlığı Yasası (FSIA) kapsamında yargılamadan muaf olduğu iddiasını reddetmiş, dava dosyasını yeniden değerlendirerek karara bağlaması için, New York’taki İkinci Bölge Temyiz Mahkemesi'ne geri göndermişti.

Dava dosyası bir ay önce yeniden kendi yargı alanına gönderilirken, New York’taki İkinci Bölge Temyiz Mahkemesi’nde şimdiye kadar kararla ilgili yeni bir gelişme yaşanmadı.

Hukukçular ağırlıklı olarak daha önce iki kez Halkbank’ın Yabancı Devlet Dokunulmazlığı Yasası (FSIA) kapsamına girdiğini iddiasını reddeden New York’taki İkinci Bölge Temyiz Mahkemesi’nden benzeri bir kararın çıkabileceği görüşünde olduklarını bildirdi.