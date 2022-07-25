Davutoğlu, Erdoğan'la Rıza Sarraf diyaloğunu anlattı, SBK için uyardı: 'Korkuyorum'

25 Temmuz 2022 Pazartesi, 10:55

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, hakkında 'kara para aklama' ve 'dolandırıcılık' suçlamalarından soruşturma açılan ve 15 Temmuz'da Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) iade edilen Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili açıklamalarda bulundu.

Konuya ilişkin partisinin Giresun İl Kongresi'nde yaptığı konuşmayı Twitter hesabından paylaşan Davutoğlu, "Sezgin Baran Korkmaz diye biri var. Kara para aklayıcısı, dolandırıcı. Bakın olacak olan ne? Rıza Zarrap çıktığı zaman, herkes bilir işte bu yüzden yolumuz ayrıldı. 'Bu Rıza Zarrap denilen adamla, hiçbirinizin resmini görmeyeceğim, hiçbirinizin ilişkisini görmeyeceğim' dedim. Sayın Cumhurbaşkanı ne dedi biliyor musunuz? 'Ahmet Bey, ne istiyorsun bu hayırseverden!' dedi. Rıza Zarrap hayırsever ha? Şimdi Sezgin Baran Korkmaz. Aynı şey yaşanacak. Korkuyorum, devletim adına korkuyor ve utanıyorum" dedi.

'MAL VARLIĞINI AÇIKLA' ÇAĞRISI

Konuşmasında Türkiye'de cumhurbaşkanlık, başbakanlık, bakanlık yapmış herkesi mal varlığı beyanında bulunmaya çağıran Davutoğlu, "Amerikan Kongresi'nde mal varlığı dosyası, New York Mahkemesi'nde Rıza Zarrap dosyası var, Utah Mahkemesi'nde şimdi Sezgin Baran Korkmaz var. Şimdi yapılması gereken şu: Sayın Canikli'nin, Binali Yıldırım'ın, ekonomiden sorumlu bütün bakanların, hakkında iddia olan herkesin yapacağı çok basit bir işlem var. Ben yaptım bunu. Mal varlığı beyanında bulunacaklar. Yeni seçime gitmeden önce Türkiye'de cumhurbaşkanlık, başbakanlık, bakanlık yapmış herkes malını izah edecek, açıklayacak. İşte o zaman ben sizi alnınızdan öperim, yolunuza devam edin derim. Ama bunu yapamazsanız, iki elimiz yakanızdadır, milletin de iki eli yakanızda olacak" ifadelerini kullandı.