Davutoğlu, Erdoğan'la Rıza Sarraf diyaloğunu anlattı, SBK için uyardı: 'Korkuyorum'

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Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, başbakanlığı döneminde Rıza Sarraf'la ilgili AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kendisine "Ahmet Bey, ne istiyorsun bu hayırseverden! dediğini açıkladı. Davutoğlu, "Şimdi Sezgin Baran Korkmaz. Aynı şey yaşanacak. Korkuyorum, devletim adına korkuyor ve utanıyorum" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
25 Temmuz 2022 Pazartesi, 11:30

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, hakkında 'kara para aklama' ve 'dolandırıcılık' suçlamalarından soruşturma açılan ve 15 Temmuz'da Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) iade edilen Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili açıklamalarda bulundu.

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