Davutoğlu, Erdoğan'la Rıza Sarraf diyaloğunu anlattı, SBK için uyardı: 'Korkuyorum'

25 Temmuz 2022 Pazartesi, 11:30

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, hakkında 'kara para aklama' ve 'dolandırıcılık' suçlamalarından soruşturma açılan ve 15 Temmuz'da Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) iade edilen Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili açıklamalarda bulundu.

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