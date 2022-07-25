Davutoğlu, Erdoğan'la Rıza Sarraf diyaloğunu anlattı, SBK için uyardı: 'Korkuyorum'
Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, başbakanlığı döneminde Rıza Sarraf'la ilgili AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kendisine "Ahmet Bey, ne istiyorsun bu hayırseverden! dediğini açıkladı. Davutoğlu, "Şimdi Sezgin Baran Korkmaz. Aynı şey yaşanacak. Korkuyorum, devletim adına korkuyor ve utanıyorum" ifadelerini kullandı.
Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, hakkında 'kara para aklama' ve 'dolandırıcılık' suçlamalarından soruşturma açılan ve 15 Temmuz'da Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) iade edilen Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili açıklamalarda bulundu.
Video Haberler
- Güvenlik kamera görüntülerinde ilginç anlar
- 2 saatlik denetim yetti! 22 kişiye ceza yağdı
- Davutoğlu'ndan SBK uyarısı: Devletim adına korkuyorum
- Çöp evde bulunan çocuk, koruma altına alındı
- 13,5 saat sonra kontrol altına alındı
- Dolar/TL haftaya yeni zirveyle başladı
- Kapkaççıyı 'pet şişeyle' durdurmaya çalıştı
- CHP'li Karaca: Herkesin çözüm adresi Kılıçdaroğlu olmuş
- Japonya’da Sakurajima Yanardağı’nda patlama
- Muğla'da orman yangını!
En Çok Okunan Haberler
-
- Cem Yılmaz ölümden döndü!
- 'Hiç mi kıskanmıyorsun lan?'
- Kaftancıoğlu'ndan Zengin'e çağrı
- Cumhur İttifakı'na kötü haber!
- Festivale 'alkol' iptali
- Covid-19'un yeni belirtisi ortaya çıktı!
- LGS tercih sonuçları açıklandı mı?
- 'Hesap soracağız'
- Saat verdi: 'Her şeyi açıklayacağım'
- Hastane otoparkında şüpheli polis ölümü