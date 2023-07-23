Rodos alevler içinde: Tahliye edilenlerin sayısı 19 bini aştı

Yayınlanma: 23.07.2023 - 19:36

Güncelleme: 23.07.2023 - 19:36

Yunanistan’ın orman yangınlarıyla mücadelesi devam ediyor. Rodos Adası’ndaki orman yangını 6’ncı gününe girerken, çok sayıda ev ve otel tahliye edildi. İtfaiye tarafından yapılan açıklamada, 19 bin kişinin güvenli yerlere taşındığı belirtildi.

Yetkililer, tahliye edilenlerin otellere, kapalı stadyumlara, konferans merkezlerine ve okul binalarına yerleştirildiğini ifade ederek, bunun Yunanistan’ın gerçekleştirdiği en büyük tahliye operasyonu olduğunu aktardı.

BİRÇOK BÖLGE TEHDIT ALTINDA

Alevlerin sahildeki Kiotari, Gennadi, Pefki, Lindos, Lardos ve Kalathos’a ulaştığı açıklandı.

GEÇİCİ BARINAKLARA YERLEŞTİRİLDİLER

İtfaiye Sözcüsü Ioannis Artopoios yaptığı açıklamada, biri hamile olmak üzere 2 kişinin hastaneye kaldırıldığını söyledi. Rodos Belediye Başkan Yardımcısı Thanasis Virinis yaptığı açıklamada ise, yaklaşık 5 bin kişinin geçici barınaklarda olduğunu aktararak, şilte ve yatak örtüsü gibi temel ihtiyaçların gönderilmesini istedi.

SAHİLDE KURTARILMAYI BEKLİYORLAR

Rodos'tan ayrılmak için bekleyen tatilcilerin bavullarıyla sahilde kendilerine uzatılacak yardım elini beklediği görüntüler paylaşıldı.

BAZI UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

Tur operatörleri Rodos uçuşlarını iptal ederken, Air France-KLM ve Ryanair ise, Rodos'tan günlük uçuşunun normal şekilde devam ettiğini söyledi.

Yangına, aralarında Türkiye’nin gönderdiği toplam 18 uçak ve 250'den fazla itfaiyeci ile müdahale ediliyor.