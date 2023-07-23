Rodos alevler içinde: Tahliye edilenlerin sayısı 19 bini aştı
Yunanistan'ın Rodos adasında 6 gündür devam eden orman yangını etkisini artırarak yayılmaya devam ederken şu ana kadar 19 bin kişinin tahliye edildiği bildirildi. Bazı bölgelerin hayalet kente döndüğü adadan ayrılmak isteyen turistler sahillerde de kalabalıklar oluşturdu.
Yunanistan’ın orman yangınlarıyla mücadelesi devam ediyor. Rodos Adası’ndaki orman yangını 6’ncı gününe girerken, çok sayıda ev ve otel tahliye edildi. İtfaiye tarafından yapılan açıklamada, 19 bin kişinin güvenli yerlere taşındığı belirtildi.
Yetkililer, tahliye edilenlerin otellere, kapalı stadyumlara, konferans merkezlerine ve okul binalarına yerleştirildiğini ifade ederek, bunun Yunanistan’ın gerçekleştirdiği en büyük tahliye operasyonu olduğunu aktardı.
BİRÇOK BÖLGE TEHDIT ALTINDA
Alevlerin sahildeki Kiotari, Gennadi, Pefki, Lindos, Lardos ve Kalathos’a ulaştığı açıklandı.
GEÇİCİ BARINAKLARA YERLEŞTİRİLDİLER
İtfaiye Sözcüsü Ioannis Artopoios yaptığı açıklamada, biri hamile olmak üzere 2 kişinin hastaneye kaldırıldığını söyledi. Rodos Belediye Başkan Yardımcısı Thanasis Virinis yaptığı açıklamada ise, yaklaşık 5 bin kişinin geçici barınaklarda olduğunu aktararak, şilte ve yatak örtüsü gibi temel ihtiyaçların gönderilmesini istedi.
SAHİLDE KURTARILMAYI BEKLİYORLAR
Rodos'tan ayrılmak için bekleyen tatilcilerin bavullarıyla sahilde kendilerine uzatılacak yardım elini beklediği görüntüler paylaşıldı.
BAZI UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ
Tur operatörleri Rodos uçuşlarını iptal ederken, Air France-KLM ve Ryanair ise, Rodos'tan günlük uçuşunun normal şekilde devam ettiğini söyledi.
Yangına, aralarında Türkiye’nin gönderdiği toplam 18 uçak ve 250'den fazla itfaiyeci ile müdahale ediliyor.
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