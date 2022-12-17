Rolls Royce'tan çalışanlarına enflasyonun üzerinde zam...
Lüks otomobil üreticisi Rolls Royce yıllık bazda yüzde 10.1 olan İngiltere enflasyonunun üzerinde bir rakamla çalışanlarına yüzde 17.6 zam yaptı.
1 Mayıs 2007'de Amicus ve Ulaştırma ve Genel İşçi Sendikası'nın birleşmesiyle kurulan İngiliz ve İrlanda sendikası Unite the Union, cuma günü yaptığı açıklamada, lüks otomobil üreticisi Rolls Royce Motor Cars'taki binlerce işçinin yüzde 17,6'ya varan bir maaş zammı için anlaşmayı kabul ettiği ve bunu güney İngiltere fabrika tarihindeki en büyük maaş anlaşması olarak nitelendirildiğini söyledi.
Sendika, başkent Londra'nın güneyinde yer alan Batı Sussex'e bağlı Goodwood'daki fabrikadaki işçilerin %80'inden fazlasının %14,8 ila %17,6 arasında olması beklenen bir yıllık anlaşmayı kabul etmek için oylamaya katıldığını söyledi.
EMSAL NİTELİĞİNDE KARAR
Pandemi ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından artan enerji maliyetleri ile İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) verilerine göre, ülkede tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık bazda 10.1 seviyesinde olması nedeniyle beklenen seviyenin üzerine çıkan bu anlaşma İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerindeki işçiler için de emsal teşkil ediyor.
Anlaşmanın %10'luk bir maaş artışı ve bir kereye mahsus 2.000 pound (yaklaşık 45 bin TL) ödemeyi kapsadığı öğrenildi. Paket, son aylarda Birleşik Krallık'taki bir işgücünün üzerinde anlaşmaya vardığı en yüksek anlaşmalardan biri.
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