Roma Belediye Başkanı mecliste iskambil oynadı
Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri'nin meclis oturumunda telefonundan iskambil oyunu oynadı.
Roma’da belediye meclis oturumu sırasında Belediye Başkanı Roberto Gualtieri, telefonundan iskambil oyunu oynadı.
Oyun oynadığı sırada fotoğrafı çekilen ve sosyal medyada yayılan belediye başkanı, halk tarafından tepki topladı.
Tepkiler üzerine açıklama yapan Gualtieri, "Rahatlamam gerekiyordu ve fotoğrafı kim çekti ise umurumda değil. İlginç bir şey yok" diyerek kendini savundu.
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