Roma lejyonerinin maaşı 2 bin yıl sonra ortaya çıktı

Sikkeler, 2023 yılında Norfolk’taki Great Ellingham köyü yakınlarında, bir metal dedektörüyle keşfedildi.

Keşfi gerçekleştiren kişi, buluntuları yerel yetkililere teslim etti. Norfolk İl Meclisi adına çalışan sikke uzmanı Adrian Marsden, sikkelerin yüzyıllar süren tarımsal faaliyetler nedeniyle tarlaya yayılmış olduğunu ve bu tür buluntuların bölgede zaman zaman ortaya çıktığını söyledi.

Marsden, "Yıllar içinde birkaç kez buna benzer, sabanla dağıtılmış küçük hazinelerle karşılaştık. Bu sikkelerin en yenileri neredeyse hiç aşınmamış. Bu da gömüldüklerinde çok yeni basılmış olduklarını gösteriyor" dedi.

İMPARATORLARIN YÜZLERİ, TANRILARIN SEMBOLLERİ

25 adet gümüş sikke arasında İmparator Hadrian’ın yer aldığı yedi adet, ayrıca Vespasian, Trajan ve Marcus Aurelius’a ait olanlar da bulunuyor. Marcus Aurelius’un biri imparator olmadan önce, biri ise imparator olduktan sonra basılmış iki farklı sikkesi var.

Sikkelerin arka yüzlerinde dönemin sembolleri yer alıyor. Bir sikkede Afrika’nın kişileştirilmiş hali tasvir edilirken, bir diğerinde ise Roma’nın Yahudiye’yi fethetmesini ve İkinci Yahudi Tapınağı’nın yıkılmasını anlatan Judaea Capta isimli anı parası yer alıyor. Bu da Roma’nın o dönemde farklı coğrafyalardaki hakimiyetini nasıl kutladığını gösteriyor.

Uzmanlara göre, keşfin yapıldığı bölge Roma döneminde zengin bir tarım alanıydı. Bu yüzden benzer küçük hazine buluntularına zaman zaman rastlanması şaşırtıcı değil.

Marsden, “Burası Roma döneminde zengin bir tarım bölgesiydi. Zaman zaman küçük hazineler bulunuyor” diyor.

ROMA’NIN İNGİLTERE’YE UZANAN HİKAYESİ

Romalılar, M.S. 43 yılında İmparator Claudius’un başlattığı işgalle Britanya topraklarına yerleşmişti. Yaklaşık dört yüzyıl boyunca adada kalan Roma İmparatorluğu, 410 yılında bölgeden çekildi.

Ancak geride bıraktıkları mimari kalıntılar, günlük yaşam eşyaları ve paralar hâlâ gün yüzüne çıkıyor.

Mayıs ayında Northumberland’daki eski bir Roma kalesinde gönüllüler, iki bin yıllık iki farklı ayakkabı keşfetmişti. Haziran ayında ise Londra’daki bir müzede, yaklaşık bin 800 yıl önce bırakılmış karmaşık bir ‘arkeolojik bulmaca’ çözüldü.