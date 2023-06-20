Roma'da Sezar’ın öldürüldüğü alan ziyarete açıldı

Roma Belediyesi, İtalyan lüks moda evi Bulgari’nin finansmanıyla alanı bugünden itibaren turistik ziyarete açtı. Kutsal Alan’a giriş için bilet ücreti 5 euro.



Belediyenin kültürel mirastan sorumlu üyesi Claudio Parisi Presicce de, "Burada gerçekten de Roma tarihinin içinden geçiyoruz. Cumhuriyet dönemi, MÖ 509'dan 31'e kadar kentin en uzun evresiydi ve burada bu dönemin olağanüstü kanıtları mevcut. Bunlardan biri de, düşmanı Pompeo’nun heykelinin ayaklarında öldürülen Jül Sezar’ın suikasta uğradığı yere ait duvarların bir bölümüdür’’ dedi.