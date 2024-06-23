Romanya, hava üssünü genişletiyor: NATO'nun en büyük hava üslerinden biri olacak

Romanya, Ukrayna sınırı yakınlarında bulunan Mihail Kogalniceanu Hava Üssü'nü genişletme projesine başladı.

AA
Yayınlanma: 23.06.2024 - 13:24
Romanya, hava üssünü genişletiyor: NATO'nun en büyük hava üslerinden biri olacak
Abone Ol google-news

Ülke basınına göre, Romanya askeri üssün genişletme ve modernizasyon projesi için yaklaşık 2,7 milyar dolar bütçe ayırdı.

Üssün Komutanı Albay Nicolae Cretu, genişletme kararında "Rusya'nın 2008'de Gürcistan topraklarını ve 2014'te Kırım'ı ilhak etmesinin etkili olduğunu" ifade etti.

Proje kapsamında yeni pist, muhafız kulesi ile mevcut ve gelecekteki askeri teçhizatları depolamak için ek hangarlar inşa edilecek.

Üssün genişletilmesiyle NATO'nun Avrupa'daki en büyük hava üslerinden biri olacağı tahmin ediliyor.

Askeri üssün Karadeniz'e doğrudan erişimi bulunurken Rusya topraklarına yakınlığı da dikkati çekiyor.


Romanya haberleri NATO haberleri

İlgili Haberler

Politico: Rutte'nin adaylığı tüm NATO ülkeleri tarafından destekleniyor

Politico: Rutte'nin adaylığı tüm NATO ülkeleri tarafından destekleniyor
NATO Genel Sekreterliği adaylığından çekildi: Rutte'yi destekleyecek

NATO Genel Sekreterliği adaylığından çekildi: Rutte'yi destekleyecek
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Çin uyarısı: 'İkinci Dünya Savaşı'nın ardından...'

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Çin uyarısı: 'İkinci Dünya Savaşı'nın ardından...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler