Romanya'nın tarama gemisi Karadeniz'de yüzen bir mayına çarptı
Romanya donanmasına ait bir tarama gemisi dün etkisiz hale getirmeye çalıştığı mayına çarptı. Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada geminin 75 kişiden oluşan mürettebatının patlamadan zarar görmediği ifade edildi.
Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukarayna'yı işgal etmesinin ardından Karadeniz'de mayınlar yüzmeye başlamış, Romanya, Bulgaristan ve Türkiye'den askeri dalış ekipleri kendi sularında yüzen mayınları etkisiz hale getirme çalışmalarına başlamıştı.
Reuters'ın haberine göre, Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada geminin, Romanya'nın Karadeniz üzerinde bulunan Constanta isimli limanının 25 deniz mili kuzeydoğusunda bir mayın olduğu yönünde bilgilendirildiği, ancak mayını yüksek rüzgar ve dalgalara yol açan kötü hava koşulları nedeniyle etkisiz hale getiremediği belirtildi.
Bakanlık ayrıca, savaşın başlamasından bu yana Türkiye, Romanya, Bulgaristan ve Ukrayna'nın Karadeniz'in batısında toplam 28 mayını etkisiz hale getirdiğini duyurdu.
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