Rosatom'dan Akkuyu NGS açıklaması

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom), Türkiye Nükleer Düzenleme Kurumu'nun (NDK) Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) birinci güç ünitesi için işletmeye alma izni verdiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.12.2023 - 11:44
Rosatom'dan Akkuyu NGS açıklaması
Abone Ol google-news

Rosatom, Telegram hesabından yaptığı açıklamada "Türkiye'deki Akkuyu NGS'nin birinci güç ünitesi işletmeye alma iznini aldı" ifadelerini kullandı.

Sputnik'in aktardığına göre, Akkuyu NGS'nin işletme şirketi Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, "NDK'nın Akkuyu NGS'nin birinci güç ünitesine işletmeye alma izni verilmesine dair kararı, bizim Türk mevzuatının, uluslararası standartların nükleer santral inşasıyla ilgili tüm gerekliliklerini yerine getirdiğimizi ve ilerlemeye hazır olduğumuzu teyit ediyor. Projenin yaşam döngüsünde yeni, önemli ve sorumlu bir aşamaya geçiyoruz" dedi.

Bir sonraki aşamanın birinci güç ünitesinin işletme lisansını almak olduğunu kaydeden Rosatom, bu lisansın reaktöre nükleer yakıt yükleme işlemlerine ve üniteyi çalıştırma öncesindeki kontrol operasyonlarına başlamaya imkan tanıyacağının altını çizdi.

Rosatom, şu anda Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi uzmanlarının lisans başvurusu için teknik dokümantasyon geliştirme çalışmalarına devam ettiğini de belirtti.


Akkuyu Nükleer Santrali Rosatom

İlgili Haberler

Akkuyu Rusya'ya mı ait? Cüneyd Zapsu'dan skandal videoya ilişkin açıklama geldi

Akkuyu Rusya'ya mı ait? Cüneyd Zapsu'dan skandal videoya ilişkin açıklama geldi
Nükleer santralı soğutacak suyun sıcaklığı rekor seviyede: Akkuyu alarm veriyor

Nükleer santralı soğutacak suyun sıcaklığı rekor seviyede: Akkuyu alarm veriyor
Akkuyu Nükleer'de yüzlerce işçi yemekten zehirlendi... Şirketten açıklama var

Akkuyu Nükleer'de yüzlerce işçi yemekten zehirlendi... Şirketten açıklama var

En Çok Okunan Haberler