Rosatom'dan Akkuyu NGS açıklaması

Yayınlanma: 12.12.2023 - 11:44

Güncelleme: 12.12.2023 - 11:44

Rosatom, Telegram hesabından yaptığı açıklamada "Türkiye'deki Akkuyu NGS'nin birinci güç ünitesi işletmeye alma iznini aldı" ifadelerini kullandı.

Sputnik'in aktardığına göre, Akkuyu NGS'nin işletme şirketi Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, "NDK'nın Akkuyu NGS'nin birinci güç ünitesine işletmeye alma izni verilmesine dair kararı, bizim Türk mevzuatının, uluslararası standartların nükleer santral inşasıyla ilgili tüm gerekliliklerini yerine getirdiğimizi ve ilerlemeye hazır olduğumuzu teyit ediyor. Projenin yaşam döngüsünde yeni, önemli ve sorumlu bir aşamaya geçiyoruz" dedi.

Bir sonraki aşamanın birinci güç ünitesinin işletme lisansını almak olduğunu kaydeden Rosatom, bu lisansın reaktöre nükleer yakıt yükleme işlemlerine ve üniteyi çalıştırma öncesindeki kontrol operasyonlarına başlamaya imkan tanıyacağının altını çizdi.

Rosatom, şu anda Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi uzmanlarının lisans başvurusu için teknik dokümantasyon geliştirme çalışmalarına devam ettiğini de belirtti.