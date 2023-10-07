Akkuyu Rusya'ya mı ait? Cüneyd Zapsu'dan skandal videoya ilişkin açıklama geldi

Yayınlanma: 07.10.2023 - 16:58

Güncelleme: 07.10.2023 - 17:00

Akkuyu Nükleer A.Ş. CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Anastasia Zoteeva, Rus basınına yaptığı açıklamada "Biz, kendi topraklarımızda değil, kendimiz için inşa ediyoruz. Bu nükleer santral, Rusya’ya aittir. Bu, başka bir ülkenin topraklarında bulunan kendi santralimizdir" ifadelerini kullanmıştı.

Zoteeva'nın limana ilişkin yaptığı "Burası bizim limanımız. Burası tamamen organize bir gümrük bölgesi. Kargoların gümrük işlemleri burada yapılıyor. Burada sadece Rusya Federasyonu'ndan değil, dünyanın farklı ülkelerinden gelen gemileri de kabul ediyoruz" açıklaması ise kafaları karıştırmıştı.

Duruma tepki gösteren CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, “Bu açıklama malumun ilanıdır! Bu anlaşmaya imza atanlara soruyorum, siz bu durumdan utanmıyor musunuz? Buna imkan verenler yerli ve milli olmaktan bahsedemezler!” sözleriyle iktidara seslenmişti.

CÜNEYD ZAPSU'DAN AÇIKLAMA: KONSOLOS ARAZİSİ YAPSINLAR

Olaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Akkuyu Nükleer A.Ş.’nin kuruluşundan beri yönetim kurulunda yer alan ve geçtiğimiz yıl görevinden ayrılan Cüneyd Zapsu, gazeteci Bahar Feyzan'a açıklamalarda bulundu.

Feyzan'ın "Akkuyu Rusya'ya mı ait? Tesis Rus toprağı mı sayılıyor?" şeklindeki sorusuna, Zapsu şöyle yanıt verdi:

"Rusça bilmiyorum, tercüme hatası yoksa burada çok ciddi bir anlayış farkı vardır. Akkuyu bir Türk A.Ş.'dir. Her Türk şirketi gibi Türk ticaret kanunlarına göre yönetilmektedir. Aksi olsa orayı bir konsolos arazisi yapsınlar."

Öte yandan Bahar Feyzan, söz konusu videoda yer alan açıklamaları bir tercümana doğrulattığını vurguladı.

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar "Konuya ilişkin daha sonra bir açıklama yapacağız" ifadelerine yer verirken, Ticaret Bakanlığından gelen açıklama ise şu şekilde:

"Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi, Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde kayıtlı olan bir Türk şirketidir."