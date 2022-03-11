RT Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan hakkında tutuklama kararı

Rus RT televizyonunun Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan’ın gıyabında tutuklama kararı verildi. Karar, Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova duyuruldu.

cumhuriyet.com.tr
11 Mart 2022 Cuma, 17:19
RT Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan hakkında tutuklama kararı
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Ukrayna’da bir mahkeme, Rus RT televizyonunun Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan’ın gıyabında tutuklama kararı verdi. Kararı, Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova duyurdu.

Sputnik Türkiye'nin aktardığına göre, Ukrayna Başsavcısı Venediktova, sosyal medya üstünden yaptığı açıklamasında, “Margarita Semyonovna Simonyan, Ukrayna’da şüpheli şahıs statüsündesiniz. Ukrayna mahkemesi, hakkınızda belirlenecek kontrol şartının belirlenmesi adına tutuklanmanıza ve mahkemeye getirilmenize izin verdi” dedi.

Venediktova, Simonyan’a hitaben yazdığı açıklamada, “Ukrayna savcıları en kısa zamanda sizi şüpheli ilan edip hakkınızda uluslararası yakalama kararı çıkarmak için girişimde bulunacaklar” ifadelerini kullandı.



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