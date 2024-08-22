10 bin kişinin ölümünden sorumlu kadın için karar verildi

The Guardian'ın haberine göre, 'Kötülük Sekreteri' lakaplı kadın daha sonra 10 bin 505 davada cinayete iştirakten ve beş davada da cinayete teşebbüse iştirakten hüküm giydi.

20 Ağustos'ta ise bir Alman mahkemesi temyiz başvurusunu reddetti ve Federal Adalet Mahkeme, Furchner hakkındaki önceki mahkumiyet kararını onadı.