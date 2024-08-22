10 bin kişinin ölümünden sorumlu kadın için karar verildi
Tarihe 'Kötülük Sekreteri' olarak geçen 99 yaşındaki Alman Nazi Irmgard Furchner, toplama kampında 10 bin kişinin ölümündeki rolü nedeniyle aldığı mahkumiyet kararını bozduramadı.
Irmgard Furchner, İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi toplama kampı Stutthof'un SS komutanının sekreteri olarak çalışmıştı.
Şu anda 99 yaşında olan Furchner, Aralık 2022'de Almanya'nın Itzehoe kentindeki bir eyalet mahkemesi tarafından iki yıl ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı. Kadın, kampı yöneten mekanizmanın bir parçası olmakla suçlanıyordu.
The Guardian'ın haberine göre, 'Kötülük Sekreteri' lakaplı kadın daha sonra 10 bin 505 davada cinayete iştirakten ve beş davada da cinayete teşebbüse iştirakten hüküm giydi.
20 Ağustos'ta ise bir Alman mahkemesi temyiz başvurusunu reddetti ve Federal Adalet Mahkeme, Furchner hakkındaki önceki mahkumiyet kararını onadı.
Geçen ay Leipzig'de yapılan bir federal mahkeme duruşması sırasında avukatları, sekreterin, kamptaki komutan ve diğer üst düzey yetkililer tarafından işlenen suçlara iştirak edip etmediği konusunda şüphe duyduklarını dile getirmişti.
MAHKEMENİN KARARI
Ancak Itzehoe mahkemesi, "Furchner'in, 1 Haziran 1943'ten 1 Nisan 1945'e kadar Stutthof toplama kampı komutanının ofisinde stenograf olarak çalıştığını; İkinci Dünya Savaşı sonunda 10 bin 505 mahkumun gaz verilerek, Auschwitz ölüm kampına nakledilerek ve ölüm yürüyüşlerine gönderilerek acımasızca öldürüldüğünü bildiğini ve tüm bunları kasıtlı olarak desteklediğine ikna olduklarını" açıkladı.
İlk duruşmalar sırasında savcılar, kadının davasının, türünün son örneği olabileceğini söyledi. Ancak Ludwigsburg'da Nazi dönemi savaş suçlarını soruşturmakla görevli özel bir federal savcılık bürosuna göre, Almanya'nın farklı bölgelerindeki savcı veya mahkemelerde bekleyen benzer üç dava daha var.
NASIL YAKALANDI?
2021 yılında, duruşmaya katılmaması üzerine Furchner hakkında tutuklama emri çıkarılmıştı...
The Guardian'ın haberine göre, mahkeme sözcüsü Frederike Milhoffer şunları söyledi:
“Sabah erken saatlerde evinden bir taksiyle metro istasyonuna doğru yola çıktı. Daha sonra yakalandı ve bir doktor gözaltına alınıp alınamayacağını görmek için sağlık durumunu değerlendirdi..."
Eski Nazi toplama kampı sekreterinin mahkumiyetinin onanmasının ardından, Almanya'nın önde gelen Yahudi liderleri kararı memnuniyetle karşıladı.
YAHUDİ KURULUŞLARINDAN AÇIKLAMA
Yahudiler Merkez Konseyi Başkanı Josef Schuster yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Holokost'tan kurtulanlar için adaletin geç de olsa tecelli etmesi son derece önemlidir. Hukuk sistemi bugün önemli bir mesaj verdi: Holokost'tan yaklaşık 80 yıl sonra bile, Nazi suçlarının altına bir çizgi çekilemez.”
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