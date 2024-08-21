İnsanların ölmeyi 'unuttuğu' ada, 50 km uzağımızda

Yayınlanma: 21.08.2024 - 11:39

Güncelleme: 21.08.2024 - 11:54

1900'lerin başında doğan Stamatis, henüz genç bir adamken memleketi Yunanistan'dan ABD'ye taşındı, ancak 1976'da akciğer kanseri teşhisi konulduktan sonra altı ila dokuz aylık ömrü kaldığı haberini alınca hayatı altüst oldu.

Kaderine boyun eğen ve ABD'deki astronomik cenaze masraflarını ödemek istemeyen Stamatis, memleketi Yunanistan'a geri dönmeye karar verdi ve son günlerini yaşamak üzere İkarya adasına yerleşti.

Stamatis, bu kararın ardından beklediğinden çok daha uzun süre yaşayacağını tahmin edemezdi...

9 AY YAŞAR DEDİLER 102 YAŞINDA ÖLDÜ

Dokuz ay boyunca adada kalan Stamatis, kemoterapi tedavisi görmedi, hatta başka bir tedavi arayışına da girmedi.

Günlerini İkaria'daki yaşlı anne ve babasının evinde, ailesi ile ilgilenerek geçiren Stamatis, günden güne sağlığının iyiye gittiğini hissedecekti.

Stamatis 2013 yılında, 102 yaşında huzur içinde vefat etmeden önce BBC'ye uzun ömrünün sırrı hakkında konuşurken, “Ben doktor değilim ama sanırım şarap yardımcı oldu” demişti.

Stamatis sağlığında, içine konulan katkı maddeleri nedeniyle uzak durduğu ticari şarapları dahi tüketmeyi reddederdi.

Bunun yerine, gittiği her yere kendi şarabını götürürdü.

İKARYA: İNSANLARIN ÖLMEYİ 'UNUTTUĞU' ADA

Genellikle 'insanların ölmeyi unuttuğu ada' olarak anılan İkarya, uzun yıllardır ziyaretçilerini büyüleyen bir yer olagelmiştir.

Ada, gezegenin 'mavi bölgelerinden biri' olarak kabul edilir; bu bölge alışılmadık derecede yüksek bir ortalama yaşam süresine sahiptir.

Mavi bölgede insanlar, Batı Avrupa'nın diğer bölgelerine göre ortalama on yıl daha uzun yaşar.

Stamatis ise uzun ömrünü şarap da dahil olmak üzere yerel kaynaklı gıdalarla beslenmeye ve stressiz bir yaşam sürmeye bağlıyor.

Bu, kulağa kesinlikle mutluluk verici geliyor.

'MAVİ BÖLGELER' KAVRAMI NE ANLAMA GELİYOR?

Bilimsel araştırmalara dayanan Mavi Bölgeler (Blue Zones) terimi, insanların ortalama yaşam süresinin diğer bölgelere göre daha uzun olduğu ve 100 yaşını aşan bireylerin sayısının yüksek olduğu coğrafi bölgeleri tanımlamak için kullanılıyor.

Bu bölgelerdeki insanlar genellikle sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivite, güçlü sosyal bağlar ve stres yönetimi gibi faktörlere önem veriyor.

DÜNYA GENELİNDEKİ 5 MAVİ BÖLGE

Dünya genelinde kabul edilen beş ana Mavi Bölge şunlardır:

Okinawa, Japonya: Japonya'nın güneyinde yer alan Okinawa Adaları, dünyanın en uzun ömürlü kadınlarının yaşadığı yer olarak bilinir. Okinawa diyeti, bitkisel gıdalara dayalı ve düşük kalorili olmasıyla ünlüdür.

Sardunya, İtalya: İtalya'nın Sardunya Adası, özellikle erkeklerin uzun ömürlü olduğu bir bölgedir. Buradaki insanlar genellikle Akdeniz diyetini takip eder ve güçlü aile bağlarıyla bilinirler.

Ikaria, Yunanistan: Ege Denizi'nde yer alan Ikaria Adası, kalp hastalığı, demans ve depresyon oranlarının düşük olduğu ve uzun yaşam süresinin yaygın olduğu bir yer olarak bilinir. Ikaria'da yaşayanlar, genellikle doğal ve organik bir diyeti takip ederler ve rahat bir yaşam tarzı sürerler.

Nicoya Yarımadası, Kosta Rika: Nicoya Yarımadası, uzun ömürlü bir nüfusa sahip olan Kosta Rika'da bir bölgedir. Buradaki insanlar, tam tahıllar, meyve, sebze ve baklagillerden oluşan bir diyet uygular ve aile bağlarına büyük önem verirler.

Loma Linda, Kaliforniya, ABD: Loma Linda, Kaliforniya'da yaşayan Adventist topluluğu, sağlıklı bir diyet ve yaşam tarzı sürerek uzun ömürlü olma eğilimindedir. Bu topluluk, vejetaryen bir diyet benimser ve alkol ile tütün kullanımından kaçınır.

MAVİ BÖLGELERDE İNSANLAR NEDEN UZUN YAŞAR?

Bir teoriye göre, bu bölgelerde üretilen gıdalar, doktorların sağlıklı bir beslenme için önerdikleri gıdalarla örtüşüyor.

Akdeniz diyeti, doğru oranlarda sebze, protein ve sağlıklı yağlar içeriyor; şeker oranının ise son derece düşük olduğu biliniyor.

Genetik, bir kişinin yaşam süresi üzerinde önemli bir rol oynasa da tıp uzmanları, yaşam tarzının bunun büyük bir parçası olduğunu söylüyor.

Yaşam süremiz söz konusu olduğunda diyet, egzersiz, sigara ve alkol gibi alışkanlıklar son derece belirleyici bir rol oynuyor.

Ancak Stamatis için güneş ışığı, iyi yemek, şarap ve huzur 45 yıl boyunca yeterli olmuş gibi görünüyor...