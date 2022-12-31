Ruanda'dan Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne çağrı: Derhal serbest bırakın

Ruanda, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) "casusluk" suçlamasıyla tutuklanan 2 vatandaşının serbest bırakılması çağrısı yaptı.

AA
31 Aralık 2022 Cumartesi, 15:19
Ruanda'dan Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne çağrı: Derhal serbest bırakın
Abone Ol google-news

Ruanda Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ağustosta iki Ruanda vatandaşının "casusluk" suçlamasıyla tutuklandığına dikkat çekilerek "Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde  yabancı düşmanlığı ve Ruandalılara karşı nefret suçu endişe verici derecede" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, KDC hükümetine gerginliği azaltmak için nefret söyleminden vazgeçmesi çağrısında bulunuldu.

Cenevre merkezli Afrika Sağlığı Geliştirme Örgütünde görevli Ruanda vatandaşları Dr. Juvenal Nshimiyimana ve Moses Mushabe, casusluk suçlamasıyla KDC'de tutuklanmıştı.


Ruanda Kongo Demokratik Cumhuriyeti

En Çok Okunan Haberler