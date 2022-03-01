Reuters: Kiev’de askeri hareketlilik durdu
Reuters, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Rus ordusunun hareketliliğinin durduğunu açıkladı.
Reuters’ın ABD’li bir savunma yetkilisine dayandırdığı habere göre, Kiev’de Rus ordusunun hareketliliği durdu.
Rusya Ordusu’na bağlı bazı birimlerin yiyecek sıkıntısı da dahil olmak üzere lojistik sorun yaşadığı belirtildi. Kiev’deki ilerlemenin Rusya tarafından yeniden değerlendirildiğini belirten yetkili, Rusya’nın Kiev’deki askeri harekatının durduğunu açıkladı.
Yetkili, “Kiev’in kuzeyinde hareketin durmasının bir nedenleri, Rusların kendilerini yeniden gruplandırmaları, işgale ilişkin yeniden plan yapmaları ve karşılaşılan zorluklara karşı uyum sağlama çalışması” dedi.
“RİSKTEN KAÇINMA DAVRANIŞI GÖSTERİYORLAR”
Yetkili şu ifadeleri kullandı:
- Yeniden toparlanacaklar, şartlara uyum sağlayacaklar ve taktiklerini değiştirecekler. Son 6 gün içinde Rus ordusunun belirli bir riskten kaçınma davranışı gösterdiğine dair kanıtlar var.
- Bazı birlikler savaşmadan teslim oluyor. Bu kişilerin çoğu daha önce savaşta bulunmamış, çoğu askere alınmış. Bazılarına savaş gideceği bile söylenmemiş. Bu nedenle riskten kaçınma davranışına yönelik kanıtlar görüyoruz.
LUKAŞENKO: BELARUSLU ASKERLER ÜSLERİNDE
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Belarus askerlerinin üslerinden ayrılmadığını ancak tehlikeli bir durumda 2-3 gün içinde harekete geçebileceklerini açıkladı.
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