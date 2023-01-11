Rum Bakan Kasulidis, Almanya'nın Türkiye'ye engel olduğunu söyledi

Yayınlanma: 11.01.2023 - 08:39

Güncelleme: 11.01.2023 - 08:39

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Ioannis Kasulidis, gündeme ilişkin DW'ye değerlendirmelerde bulundu.

Ioannis Kasulidis, hem Türkiye'deki siyasi gelişmeleri hem de Türkiye-Yunanistan arasındaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi.

Kasulidis, Kıbrıs meselesine değinerek, "Ülkemizin yeniden birleşmesi için gerektiği kadar taviz vereceğiz, yeter ki bu tavizler her şeyden önce Kıbrıs'ın güvenlik ve istikrarına zarar vermesin" dedi.

Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerilimden endişe duyduklarını belirten Kasulidis, "Tabii ki çok endişeliyiz, Ege'de bir şey olursa Kıbrıs'ta da olabilir" ifadelerini kullandı.

Kasulidis, Almanya'nın Türkiye ile GKRY arasındaki "arabulucuk" rolünü önemli bulduklarını söyledi.

"ALMANYA'NIN SAYESİNDE BAZI ZORLUKLAR AŞILDI"

Kasulidis, "Almanya Türkiye ile dostane bir zeminde ve al-ver temelinde konuşabiliyor. Bence Almanya bunu kanıtladı. Ayrıntılara girmeyeceğim ama 2022'de Türkiye, Kıbrıs (GKRY) MEB'ine girmedi. Türkiye ve Kıbrıslı Türkler (KKTC) Maraş'ta yeni eylemlere de geçmedi. 2022'de tüm bunların gerçekleşmemiş olmasının kısmen Almanya'dan kaynaklandığını düşünüyorum" diye konuştu.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini, Kıbrıs Barış Harekatı'na benzeten Kasulidis, "Bu, Türk istilasının ve ülkemizin üçte birinin işgalinin hatıralarını geri getiriyor" ifadelerini kullandı.