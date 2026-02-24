Rus ajanı, FBI ajanına attığı mesaj tutuklattı!... 'Yakala beni bebeğim!'

Kasım 2024’te Kremlin ajanlarıyla ilişkisi hakkında yalan beyanda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan ve kefaletle serbest bırakılan Zarubina, Aralık ayında geç saatlerde FBI ajanına gönderdiği flört içerikli mesajlar nedeniyle tekrar cezaevine gönderildi.

Mahkeme belgelerine göre Zarubina, Eylül ayında sabaha karşı saat 04.17’de kendisiyle ilgili soruşturmayı yöneten ajana, “Yakala beni, bebeğim” mesajı atmıştı. Aynı gece ayrıca, “Çooooook kötüyüm” yazan Zarubina, mesajları yoğun bir şekilde alkol aldıktan sonra gönderdiğini itiraf etti.

HAKİM BİZZAT UYARMIŞ

New York Post'un haberine göre hakim, Zarubina’yı defalarca ajana mesaj atmayı bırakması konusunda uyardı. Ancak Zarubina, Kasım 2025’te tek bir gece içinde 65 kez mesaj gönderdi. Önce “Seni seviyorum” yazan Zarubina, yanıt alamayınca ajana hakaret etti.

Mesajlarında ayrıca, ABD’de Cumhuriyetçi çevrelere sızma girişiminde bulunduğu gerekçesiyle 15 ay hapis yatan Rus ajan Maria Butina’nın adını da andı. “Sanırım Butina daha çok ilgi gördü,” diye yazdı.

Mahkeme kayıtlarına göre Zarubina, kovboy şapkası takarak kırmızı şarap içerken çekilmiş bir fotoğrafını da FBI ajanına gönderdi.

KOD ADI 'ALYSSA' İDDİASI

Manhattan Federal Mahkemesi’nde açılan davaya göre Zarubina, Haziran ve Temmuz 2024’te FBI ile yaptığı görüşmelerde Aralık 2020’den bu yana 'Alyssa' kod adıyla Kremlin hesabına çalıştığını öne sürdü.

İddialara göre, Rus istihbarat yetkilileri Zarubina’dan, Washington’daki düşünce kuruluşları, ABD ordusu çevreleri ve gazetecilerle temas kurmasını istedi. Ayrıca bazı bağlantılarının Rusya’ya davet edilerek “Rus düşünce tarzına kazandırılması” planlandığı öne sürüldü.

Zarubina’nın, Capitol Hill’deki bazı etkili isimlerle fotoğraf çektirmeyi başardığı belirtildi.

"DUYGUSAL OLARAK BENİ ETKİLEDİ..."

FBI, Zarubina ile ilk olarak Ekim 2020’de, yakın arkadaşı Elena Branson hakkında yürütülen soruşturma kapsamında temas kurdu. Branson, 2022’de 'Russian Center New York' adlı kuruluş üzerinden Rusya lehine etki operasyonu yürütmekle suçlanmış ve soruşturma sırasında Moskova’ya kaçmıştı.

Zarubina 2021, 2022 ve 2023 yıllarındaki görüşmelerde Rus ajanlarla temasını reddetti. Ancak 2024 yazındaki görüşmelerde itirafçı oldu.

Mahkemede yaptığı açıklamada FBI ajanına karşı duygusal hisler geliştirdiğini söyledi:

“Hayatım onunla tanıştıktan sonra tamamen değişti. Bunu nasıl açıklayacağımı bilmiyorum ama duygusal olarak beni etkiledi,” dedi.

'FUHUŞA ARACILIK ETME' SUÇLAMASI

Federal savcılar, Nisan 2025’te Zarubina’yı New Jersey, East Brunswick’te kimliği açıklanmayan bir masaj salonunda fuhuşa aracılık etmekle de suçladı.

Zarubina, Perşembe günü iki ayrı 'yalan beyanda bulunma' suçlamasını kabul etti:

- Rus istihbarat bağlantıları hakkında FBI’a yalan söylemek,

- Vatandaşlık başvurusunda fuhuş faaliyetine karışmadığını beyan ederek göçmenlik yetkililerine yalan söylemek.

New York Post'a göre Zarubina, 11 Haziran’daki duruşmada 10 yıla kadar hapis cezası alabilir.

Avukatları, dava süresince Brooklyn’de yaşayan ve küçük kızının birincil bakıcısı olan Zarubina’nın sınır dışı edilmesinin muhtemel olduğunu belirtiyor.