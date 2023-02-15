Rus arama ve kurtarma ekibi, çalışmalarını tamamlayarak Rusya'ya geri döndü

Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 10:45

Güncelleme: 15 Şubat 2023 - 10:45

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Türkiye'de deprem nedeniyle çalışmalar gerçekleştiren Rus arama ve kurtarma ekiplerine ilişkin bilgi verdi.

Bakanlığın basın servisinden gazetecilere yapılan açıklamaya göre, Rus arama ve kurtarma ekipleri deprem bölgelerindeki çalışmalarını tamamlayarak Rusya'ya döndü.

Açıklamada, "Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na ait uçaklar, kurtarma görevlileri ve doktorlardan oluşan bir ekibi taşıyarak Moskova'ya indi. Bakanlığın 150'den fazla uzmanı 7 Şubat'tan bu yana Türkiye'nin en çok etkilenen ilinde meydana gelen yıkıcı depremin ardından çalışmalar yürütüyordu" denildi.

Ekip üyeleri, arkadaşları ve aile üyeleri tarafından havaalanında karşılandı.