Rus askerlerinin eşyaları müzede sergileniyor

Yayınlanma: 22.04.2023 - 12:40

Güncelleme: 22.04.2023 - 12:40

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, Ukrayna Ulusal Tarih Müzesi araştırmacısı Oleksandr Lukianov ve ekibi Irpin ve Buça'daki çatışmaların ardından bölgede bırakılan Rus askerlerine ait eşyaları sergilemeye başladı.

"Irpin ve Bucha'dan gelen silah ve patlama seslerini duyabiliyordum" sözleriyle savaşın ilk günlerine atıfta bulunan Lukianov, savaşın başında müzede bulunan bazı eserleri güvenlik için nakledildiğini söyledi.

The Guardian'da yer alan habere göre, ülkenin batısına nakledilen eserlerin yerlerine, insansız hava aracı da dahil olmak üzere bazı askeri malzemeler konuldu.

Rusların çekildiği Irpin'e giden Lukianov ve ekibinin gördüğü ilk şey "aşırı heyecanlandıkları" hasarlı miğfer oldu, ancak Lukianov ve ekibi çok sayıda hasarlı miğfer gördükleri için "daha seçici" olmaya başladı.

Irpin'de sivillerin de hedef olduğunu ve cesetlerini gördüğünü söyleyen Lukianov, buradan topladıkları malzemeler ile başkent Kiev'e döndü.

Lukianov ve ekibi, müzede daha önce sergilenen İskitlerden kalma ince işlenmiş altınlar, sikkeler, el yazmaları, haritalar, Yunan kolonilerinden kalma seramiklerin yerine bir eczanenin yarı tahrip olmuş tabelası, bir Rus askerinin botu, 1970'lerden kalma bir dozimetre, Rus erzak paketleri ve hatta İHA yerleştirdi.