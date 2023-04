NASA, Ukrayna'daki gizemli parlak ışık hakkında açıklama yaptı

Kiev'in askeri yönetiminden sorumlu yöneticisi Serhiy Popko "ön verilere" dayanarak 19 Nisan günü yerel saatle 22:00 sularında kent üzerinde görülen gizemli parlak ışığın düşen NASA uydusunun enkazından kaynaklandığını söylemişti.

Popko, düşen enkaz olduğundan şüphelenilen şeyden kaynaklanabilecek kayıpları önlemek için kentin hava saldırısı alarmı verdiğini ancak "hava savunmasının devrede olmadığını" belirtti.

Independent Türkçe'de yer alan haberdeYönetici, Telegram'da yaptığı paylaşımda "İlk bilgilere göre bu olay bir NASA uzay uydusunun Dünya'ya düşmesi sonucu meydana geldi" dedi.

NASA bu hafta yaptığı açıklamada, güneş patlamalarını gözlemlemek için kullanılan ve kullanımdan kaldırılan 300 kilogram ağırlığındaki RHESSI uydusunun çarşamba günü atmosfere yeniden gireceğini bildirmişti.

ABD uzay ajansı, uydunun çarşamba günü doğu zaman dilimiyle yaklaşık 20:50'de atmosfere yeniden gireceğini tahmin etmişti.

Ajans, uzay aracının büyük bir kısmının atmosferde ilerlerken yanmasını, bazı parçalarınınsa atmosfere girişte sağlam kalmasını beklediğini açıklamıştı.

NASA, bir blog yazısında "Dünya'daki herhangi birine zarar gelme riski düşük, yaklaşık 2 bin 467'de 1" dedi.

Bununla birlikte Nasa'nın İletişim Ofisi, BBC'ye yaptığı açıklamada, Ukrayna'da parlama görüldüğü rapor edildiği sırada uydunun hâlâ yörüngede olduğunu belirterek, ABD Savunma Bakanlığı ve Amerikan uzay ajansının RHESSI'yi izlemeye devam ettiğini ekledi.

One more time: the bright flash seen over Kyiv has NOTHING TO DO with the reentry of NASA's RHESSI satellite, whose orbit doesn't come within thousands of kilometers of Ukraine.