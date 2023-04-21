NASA, Ukrayna'daki gizemli parlak ışık hakkında açıklama yaptı

Yayınlanma: 21.04.2023 - 07:00

Güncelleme: 21.04.2023 - 07:00

Kiev'in askeri yönetiminden sorumlu yöneticisi Serhiy Popko "ön verilere" dayanarak 19 Nisan günü yerel saatle 22:00 sularında kent üzerinde görülen gizemli parlak ışığın düşen NASA uydusunun enkazından kaynaklandığını söylemişti.

İLK NASA'DAN KAYNAKLANDIĞI SÖYLENMİŞTİ

Popko, düşen enkaz olduğundan şüphelenilen şeyden kaynaklanabilecek kayıpları önlemek için kentin hava saldırısı alarmı verdiğini ancak "hava savunmasının devrede olmadığını" belirtti.

Independent Türkçe'de yer alan haberdeYönetici, Telegram'da yaptığı paylaşımda "İlk bilgilere göre bu olay bir NASA uzay uydusunun Dünya'ya düşmesi sonucu meydana geldi" dedi.

NASA bu hafta yaptığı açıklamada, güneş patlamalarını gözlemlemek için kullanılan ve kullanımdan kaldırılan 300 kilogram ağırlığındaki RHESSI uydusunun çarşamba günü atmosfere yeniden gireceğini bildirmişti.

ABD uzay ajansı, uydunun çarşamba günü doğu zaman dilimiyle yaklaşık 20:50'de atmosfere yeniden gireceğini tahmin etmişti.

Ajans, uzay aracının büyük bir kısmının atmosferde ilerlerken yanmasını, bazı parçalarınınsa atmosfere girişte sağlam kalmasını beklediğini açıklamıştı.

NASA, bir blog yazısında "Dünya'daki herhangi birine zarar gelme riski düşük, yaklaşık 2 bin 467'de 1" dedi.

Bununla birlikte Nasa'nın İletişim Ofisi, BBC'ye yaptığı açıklamada, Ukrayna'da parlama görüldüğü rapor edildiği sırada uydunun hâlâ yörüngede olduğunu belirterek, ABD Savunma Bakanlığı ve Amerikan uzay ajansının RHESSI'yi izlemeye devam ettiğini ekledi.

One more time: the bright flash seen over Kyiv has NOTHING TO DO with the reentry of NASA's RHESSI satellite, whose orbit doesn't come within thousands of kilometers of Ukraine. — Jonathan McDowell (@planet4589) April 19, 2023

Gökbilimci Jonathan McDowell da perşembe günü attığı tweet'te Kiev üzerinde görülen parlak ışığın "NASA'nın RHESSI uydusunun yeniden girişiyle HİÇBİR İLGİSİ OLMADIĞINI" söyledi.

Uydunun yörüngesinin "Ukrayna'nın binlerce kilometre yakınına" bile gelmediğini yazan McDowell, Kiev'e girme ihtimalinin "sıfır" olduğunu da ekledi.

Twitter'da "RHESSI'nin yörüngesi Ukrayna üzerinden hiç geçmedi" yazdı.

Uydu yörüngelerini takip etmesiyle tanınan gökbilimci, NASA uydularının Dünya'ya yeniden giriş rotasının Güney Amerika, Kuzey Afrika, Orta Asya ve Çin'i kapsadığını söyledi.

Uydunun salı günü doğu zaman dilimiyle 21:55'te Dünya'ya yeniden giriş yaptığını belirtti.

McDowell, birkaç saat sonra "RHESSI için yeniden giriş penceresi şu an açıldı. Gelecek 2 saat içinde yeniden giriş yapacak. Fakat birileri yeniden girişteki kırılma sonucu oluşan ateş topunu görmedikçe, sonraki birkaç saat boyunca ne zaman ve nereye girdiğini bilemeyebiliriz" yazan bir tweet attı.