Rus bakandan Türkiye açıklaması: Yakın ilişiklere sahibiz
Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Türkiye ile ticari ilişkilere oldukça önem verdiklerini belirterek, “Türkiye ile yakın ilişiklere sahibiz ve gelecekte de bu ilişkinin devam edeceğinden eminim.” dedi.
Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) kapsamında AA muhabirinin sorusunu yanıtladı.
Türkiye’nin, Rusya’nın ticari ve ekonomik ortağı olduğunu vurgulayan Siluanov, “Sadece ülkemize değil tüm dünyada uygulanan ekonomik kısıtlamalarda Türkiye'nin ne kadar mücadeleci olduğunu gördük” ifadesini kullandı.
Rusya ile Türkiye ile ilişkilerin iyi bir düzeyde devam etmesini beklediğini anlatan Siluanov, “Türkiye ile yakın ilişiklere sahibiz ve gelecekte de bu ilişkinin devam edeceğinden eminim” dedi.
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