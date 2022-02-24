Rus bankasından dolar ve Euro talebi
Rus VTB Bankası müşterilerden dolar ve Euro ile işlemlerini ertelemelerini istedi.
Rusya'nın en büyük ikinci bankası olan devlet bankası VTB, kurumsal müşterilerinden ‘mevcut durum göz önüne alındığında riskleri en aza indirmek’ için ABD Doları ve Euro cinsinden işlemlerden kaçınmalarını istedi.
VTB’den kurumsal müşterilere gönderilen mektuplarda, “Mevcut durumda riskleri en aza indirmek amacıyla, VTB Bankası'nın kuruluşunuza sunduğu hizmetin bir parçası olarak dolar ve Euro cinsinden her türlü işlem ve takas yapmaktan geçici olarak kaçınmanızı öneriyoruz” ifadesine yer verildi.
VTB tarafından müşterilere gönderilen mektupta ayrıca, bankanın tüm hizmetlerinin devam ettiği belirtildi.
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