Rusya, İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki yerleşim faaliyetlerinden endişe duyuyor
Rusya, İsrail’in işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri’ndeki yerleşim faaliyetlerini genişletme planlarından endişe duyduğunu bildirdi.
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Tel Aviv'in, 1949 Cenevre Sözleşmesinin hükümleriyle çelişen işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki yerleşim faaliyetlerini genişletme planlarından endişe duyuyoruz" ifadesi kullanıldı.
"TANIMIYORUZ"
Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitry Polyanskiy’e atfedilen alıntıda, "Rusya, İsrail'in Suriye'nin bir parçası olan Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanımıyor" denildi.
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