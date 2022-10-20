Rus basını: AB ülkeleri, Rus gazı için bir Türk şirketiyle sözleşme imzalayacak

20 Ekim 2022 Perşembe, 13:02

Rusya'nın eski ve saygın gazetelerinden Komsomolskaya Pravda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in arasında varılan doğalgaz dağıtım merkezi mutabakatına ilişkin kapsamlı bir analiz yayınladı.

TÜRKİYE, ALMANYA'NIN ROLÜNÜ ÜSTLENDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çarşamba günü yaptığı bir açıklamada, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile Türkiye'de bir gaz dağıtım merkezi kurmak için anlaşmaya vardıklarını söylemişti. Oleg Adamoviç, Komsomolskaya Pravda'da yer alan analizinde, söz konusu anlaşmanın detaylarını mercek altına aldı.

Daha önce Almanya'nın, Avrupa'nın ana gaz dağıtım merkezi olduğunu hatırlatan Adamoviç, üst üste gelen yaptırımlar ve Baltık Denizi'nin dibindeki boruların patlamasından sonra, Berlin'in enerji sistemindeki öneminin azaldığını belirtti. Analize göre, "Almanya, Rusya'dan sadece ucuz gaz almakla kalmıyor, aynı zamanda dağıtımdan da iyi para kazanıyordu. Şimdi bu rol Ankara'ya devrediliyor..."

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Rusya ve Türkiye'nin, Karadeniz'i güvenilir bir şekilde kontrol ettiklerini ve hiçbir düşman denizaltısının gaz transferinin yapıldığı boru hatlarına ulaşamayacağını belirten Adamoviç, Türkiye'nin satacağı gazın sadece Rus gazı değil, Azerbaycan ve boru hattını uzatmak mümkün olursa diğer Hazar ülkelerinden sağlanan gazların da bir karışımı olacağını belirtti.

Adamoviç, sözlerine şöyle devam etti: "AB; yaptırımlı Rus gazı değil, farklı ülkelerden bir tür karışık yakıt satın alacak. Ayrıca Gazprom ile değil, bir Türk şirketi ile sözleşme imzalanacak..."

Öte yandan, Karadeniz'in dibine iki ek boru inşa edildikten sonra gaz transferinin başlayacağını belirten Adamoviç, bunun için kapasite genişletme çalışmalarının başladığını duyurdu.