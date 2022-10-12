Hangi elektrikli aletler ne kadar enerji tüketiyor?

cumhuriyet.com.tr
12 Ekim 2022 Çarşamba, 07:00
<p>Enerji krizi nedeniyle birçok ülke tasarruf planlarını devreye sokuyor. Artan maliyetleri düşürmek adına yurttaşlar da enerji tasarrufuna yöneliyor.</p> <p><em><strong> İşte İşte kalem kalem evde kullanılan ürünlerin elektrik tüketim miktarları...</strong></em></p>

Enerji krizi nedeniyle birçok ülke tasarruf planlarını devreye sokuyor. Artan maliyetleri düşürmek adına yurttaşlar da enerji tasarrufuna yöneliyor.

İşte İşte kalem kalem evde kullanılan ürünlerin elektrik tüketim miktarları...

<p><strong>TELEVİZYON</strong></p> <p><strong>Haftalık Çalışma Süresi:</strong> 35 saat</p> <p><strong>Aylık Tüketim:</strong> 14 kwh</p>

TELEVİZYON

Haftalık Çalışma Süresi: 35 saat

Aylık Tüketim: 14 kwh

<p><strong>ÇAMAŞIR MAKİNESİ</strong></p> <p><strong>Haftalık Çalışma Süresi:</strong> 6 saat</p> <p><strong>Aylık Tüketim:</strong> 19 kwh</p>

ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Haftalık Çalışma Süresi: 6 saat

Aylık Tüketim: 19 kwh

<p><strong>BULAŞIK MAKİNESİ</strong></p> <p><strong>Haftalık Çalışma Süresi:</strong> 5 saat</p> <p><strong>Aylık Tüketim:</strong> 10 kwh</p>

BULAŞIK MAKİNESİ

Haftalık Çalışma Süresi: 5 saat

Aylık Tüketim: 10 kwh

<p><strong>BUZDOLABI</strong></p> <p><strong>Haftalık Çalışma Süresi:</strong> 168 saat</p> <p><strong>Aylık Tüketim:</strong> 30 kwh</p>

BUZDOLABI

Haftalık Çalışma Süresi: 168 saat

Aylık Tüketim: 30 kwh

<p><strong>ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNESİ</strong></p> <p><strong>Haftalık Çalışma Süresi:</strong> 6 saat</p> <p><strong>Aylık Tüketim:</strong> 24 kwh</p>

ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNESİ

Haftalık Çalışma Süresi: 6 saat

Aylık Tüketim: 24 kwh

<p><strong>FIRIN</strong></p> <p><strong>Haftalık Çalışma Süresi:</strong> 2 saat</p> <p><strong>Aylık Tüketim:</strong> 20 kwh</p>

FIRIN

Haftalık Çalışma Süresi: 2 saat

Aylık Tüketim: 20 kwh

<p><strong>KOMBİ</strong></p> <p><strong>Haftalık Çalışma Süresi:</strong> 56 saat</p> <p><strong>Aylık Tüketim:</strong> 34 kwh</p>

KOMBİ

Haftalık Çalışma Süresi: 56 saat

Aylık Tüketim: 34 kwh

<p><strong>ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE</strong></p> <p><strong>Haftalık Çalışma Süresi:</strong> 2 saat</p> <p><strong>Aylık Tüketim:</strong> 12 kwh</p>

ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE

Haftalık Çalışma Süresi: 2 saat

Aylık Tüketim: 12 kwh

<p><strong>ÜTÜ</strong></p> <p><strong>Haftalık Çalışma Süresi:</strong> 2 saat</p> <p><strong>Aylık Tüketim:</strong> 19 kwh</p>

ÜTÜ

Haftalık Çalışma Süresi: 2 saat

Aylık Tüketim: 19 kwh

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