Rus basını: Ankara-Moskova hattında tahıl anlaşması görüşmeleri devam ediyor

Yayınlanma: 03.07.2023 - 09:53

Güncelleme: 03.07.2023 - 09:53

Bir Türk yetkili, RIA Novosti'ye yaptığı açıklamada Türkiye'nin Rus tahılını işleyerek ihtiyacı olan ülkelere ücretsiz gönderme girişiminin Moskova'dan gelen son açıklamalar ışığında "somutlaşabileceğini" söyledi.

Yetkili, "Bildiğiniz gibi Rus tahılının işlenerek un haline getirilmesi ve daha sonra ihtiyaç sahibi ülkelere gönderilmesi girişimi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Rusya Devlet Başkanı Putin ile yapılan görüşmeler sırasında gerçekleştirilmiştir. Bu konuda henüz bir tahminde bulunamam, her şey 'tahıl anlaşması' etrafındaki durumun gelişimine bağlı, ancak Türk liderin bu girişiminin somut özellikler kazanacağını göz ardı edemem" dedi.

Yetkili, BM ve Rusya'nın önümüzdeki günlerde, muhtemelen Cenevre'de, "tahıl anlaşması" konusunda görüşmeler yapabileceğini, bu görüşmelerin mekanizmanın geleceğini büyük ölçüde belirleyeceğini, mevcut durumun belirsizliğini koruduğunu dile getirdi.

Yetkili, "BM ve Rusya arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde yapılması planlanıyor, henüz kesin bir tarih yok. Görüşmeler muhtemelen Cenevre'de gerçekleşecek. Bu görüşmeler mekanizmanın geleceğini büyük ölçüde belirleyecek, şu anda bu netlik yok" diye konuştu.

"MÜZAKERELER DEVAM EDECEK"

Tahıl anlaşmasının uzatılması konusunda herhangi bir umut olup olmadığı sorulduğunda ise yetkili, "Müzakereler devam edecek" ifadelerini kullandı.

Ankara'nın, Moskova'nın tahıl anlaşmasıyla ilgili açıklamalarını takip ettiğini, bu açıklamaları memnuniyetle karşıladığını ve mevcut anlaşmanın sona ereceği 18 Temmuz'dan önce üst düzey görüşmelerin yapılmasının muhtemel olduğunu belirten yetkili, şöyle konuştu:

"Evet, bu açıklamalardan haberdarız, durumu takip ediyoruz, Rus tarafının iddia ettiği sorunları memnuniyetle karşılıyoruz. Arabulucular olarak Batılı ortaklarımız da dahil olmak üzere tüm taraflarla görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Karadeniz Tahıl Girişimi'nin mevcut sona erme tarihinden önce Ankara ve Moskova'nın en üst düzey de dahil olmak üzere çeşitli düzeylerde görüşmeler yapacağını göz ardı etmiyorum."