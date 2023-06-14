Kremlin'den tahıl anlaşması mesajı: Hiçbir ilerleme kaydedilmedi

Yayınlanma: 14.06.2023 - 15:59

Güncelleme: 14.06.2023 - 16:00

Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitry Peskov, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dmitry Peskov, Rusya'nın tahıl anlaşmasına ilişkin iyi niyet jestlerinin, anlaşmanın gerçekleşmeyen kısmında ilerleme kaydedilmediği sürece süresiz olamayacağını söyledi.

Peskov, "Bu iyi niyet ve siyasi irade gösterisi sonsuz olamaz. Tam da bu nedenle değerlendiriliyor. Şu ana kadar hiçbir ilerleme kaydedilmedi" dedi.

"Rusya'nın tahıl anlaşmasından vaktinden önce mi yoksa mevcut dönemin sonunda mı çekilebileceği" sorusuna Peskov, "Sonunda" yanıtını verdi.

Peskov, "Rusya zaten birçok kez bu tür iyi niyet jestlerinde bulundu. Aslında çok ama çok sorumlu bir yaklaşım sergiliyor. Ancak ne yazık ki mütekabiliyetin olmadığı ve Batı'nın Rusya ile ilgili anlaşmaların bir kısmını uygulama arzusunun bulunmadığı bir ortamda, elbette bu iyi niyet ve siyasi irade gösterilerinin sonu gelmeyecektir" diye konuştu.