Rus basını: Türkiye, yaptırım uygulanan ürünlerin Rusya'ya geçişini yeniden başlattı

Rus basını Kommersant, Türkiye'nin, yaptırım uygulanan ürünlerin Rusya'ya transit geçişini bazı kısıtlamalarla yeniden başlattığını ileri sürdü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 13:45
Rus basını: Türkiye, yaptırım uygulanan ürünlerin Rusya'ya geçişini yeniden başlattı
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Rus basını, Türkiye'nin, yaptırım uygulanan ürünlerin Rusya'ya transit geçişini bazı kısıtlamalarla yeniden başlattığını ileri sürdü. 

Kommersant'ın Salı günü piyasa katılımcılarına dayandırdığı haberine göre, Gümrük ve Lojistik Komisyonu (KBT) Başkanı Julia Shlenskaya, Cuma gününden bu yana Türkiye'deki acentelerin transit geçiş sisteminin yeniden başladığını bildirdiklerini söyledi. 

Shlenskaya, ancak bazı Türk kaynakların yaptırım uygulanan ürünler konusunda "spekülasyon yapmaya devam ettiğini" savundu.

F+ tech-Marvel grubu da herhangi bir kargo gecikmesi yaşanmadığını, ancak Rusya'daki diğer bazı alıcılar ve nakliye firmalarıyla yaşanan teknik sorunların farkında olduklarını belirterek, "Bildiğimiz kadarıyla sorunların çoğu çözüldü ve hem hiçbir sorun yaşanmayan ihracat hem de transit mallar normal şekilde sevk ediliyor" açıklamasında bulundu.

Lojistik firması AKFA'nın Ticari Direktörü Aleksey Çernışev, "Cuma gününden bu yana kargoların işlenmeye başladığını" belirterek, ancak bu durumun tüm HS kodları için geçerli olmadığını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Rusya'nın Türkiye ile ekonomik işbirliğini genişletmeye kararlı olduğunu ve iki ülkenin ilgili kurumlarının kargo transit kurallarının sıkılaştırılması konusunda temas halinde olduğunu ifade etmişti.


Rusya Rusya Dışişleri Bakanlığı

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