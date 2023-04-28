Rus basını: 'Türkiye'deki fiyatlar Rus tatilcilerin bütçesini aşıyor'

Yayınlanma: 28.04.2023 - 16:41

Güncelleme: 28.04.2023 - 17:08

Kommersant gazetesi, Türkiye'de yaşanan yüksek enflasyonun Rus tur şirketlerini de etkilediğini "Lüks bir otelde iki hafta yaklaşık 900 bin rubleye (Yaklaşık 217 bin TL) mal olacak" sözleriyle aktardı.

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) İcra Direktörü Maya Lomidze, fiyatların Şubat ve Mart aylarında 2022 yılına göre yüzde 20 daha fazla olduğunu belirtti ve yaza kadar bu fiyatların yüzde 20-30 oranında da artacağı tahmininde bulundu.

Gazete, Antalya ve Alanya'da Rusların beğenisini kazanan otellerin fiyatının 2 ila 4 katı yükseldiğini belirtirken 6 milyon Rus turist bekleyen Türkiye'nin tahminlerinin bu şartlarda karşılanamayacağına dikkat çekti.

Pegas Touristik’in CEO’su Anna Podgornaya da “Türkiye Rusya’yı kaybetmeye niyetli değil. Bu yıl için Rus turist akışı tahminlerin 6-7 milyon civarında ve talep düşerse Türk otelleri buna fiyatları indirerek hızla yanıt verecektir” dedi.