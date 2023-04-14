Alman turist ATV kazasında hayatını kaybetti

Yayınlanma: 14.04.2023 - 15:32

Güncelleme: 14.04.2023 - 15:49

Antalya'nın Manavgat ilçesi Karavca Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Alman uyruklu Loter Zils’in kullandığı ATV motosiklet seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

ATV sürücüsü Loter Zils kazayı yara almadan atlatırken, yanında yolcu konumunda bulunan eşi Scrofferneccher Zils (61) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibi olay yerindeki müdahalesinin ardından yaralı kadını ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Scrofferneccher Zils, burada doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Scrofferneccher Zils’in cesedi, cumhuriyet savcısı, adli tabip ve jandarma olay yeri inceleme ekibinin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.