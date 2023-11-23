Rus bilim insanları duyurdu: Antarktika'da bir ilk!

Yayınlanma: 23.11.2023 - 16:11

Güncelleme: 23.11.2023 - 16:11

Rusya Arktik ve Antarktik Araştırma Enstitüsü (AARI), Rusya'nın Antarktika'd faaliyet gösteren Vostok istasyonunda bulunan Rus bilim insanlarının, kıtada ilk kez salatalık yetiştirerek rekor bir sebze hasadı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Açıklamada, "Vostok istasyonundaki salatalık mahsulü ilk kez hasat edildi. Dikim anından itibaren 60 gün içinde 16,5 kilogram meyve yetiştirmeyi başardılar" denildi.

Rus bilim insanları, bu kez kıtadaki tüm sebzelerin hasadının "rekor düzeyde" olduğunu kaydetti.

Daha önce de Rus bilim insanları, Antarktika'da ilk kez başarılı bir şekilde karpuz yetiştirmişlerdi.

Enstitü, istasyonda salatalık yetiştirmenin karpuz yetiştirmekten çok daha kolay olduğunu kaydetti.

Bilim adamlarına göre, Vostok istasyonundaki iki serada topraksız "panoponik" teknolojisi kullanılarak yılda metrekare başına 100 kilograma kadar salatalık, 29 kilogram domates, 11 kilogram tatlı biber ve 149 kilogram lahana yetiştirilebiliyor.