Rus Büyükelçi Antonov: ABD İHA'ları, Rusya'ya yönelik saldırılar için veri topluyor

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 13:44

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 13:44

Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoly Antonov, ABD'ye ait İHA'ların Ukrayna güçleri tarafından gelecekte Rus topraklarına ve birliklerine yönelik saldırılarda kullanılmak üzere keşif verileri topladığını öne sürdü.

Antonov, "ABD ordusunun sınırlarımıza yakın bölgelerdeki kabul edilemez eylemleri endişe kaynağıdır. Bu tür keşif ve saldırı dronlarının hangi görevler için kullanıldığını çok iyi biliyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby'nin ABD İHA'larının uçuşlarına yönelik açıklamalarına atıfta bulunan Antonov, "ABD'den binlerce mil uzakta ne yapıyorlar? Cevap çok açık: daha sonra Kiev rejimi tarafından silahlı kuvvetlerimize ve topraklarımıza saldırmak için kullanılacak istihbarat topluyorlar" diye konuştu.

"AYNI DURUM ABD'DE YAŞANSAYDI NE TEPKİ VERİRDİ?"

Antonov, "Retorik bir soru soralım: örneğin New York ya da San Francisco yakınlarında bir Rus saldırı İHA'sı ortaya çıksaydı, ABD Hava Kuvvetleri ve Donanması nasıl tepki verirdi? ABD ordusunun tavizsiz bir şekilde hareket edeceğinden ve hava sahasının ya da karasularının ihlal edilmesine izin vermeyeceğinden oldukça eminim. ABD'nin medyada daha fazla spekülasyon yapmaktan kaçınacağı ve Rusya sınırları yakınında sorti yapmayı durduracağı gerçeğinden hareket ediyoruz" dedi.

"DÜŞMANCA OLARAK ALGILIYORUZ"

Antonov, "Amerikan silahlarının ve askeri teçhizatının kullanılmasını içeren her türlü eylemi açıkça düşmanca olarak algılıyoruz" diye ekledi.

ABD'nin, Ukrayna'ya halihazırda 33 milyar dolar değerinde silah sağladığını hatırlatan Antonov, "Sadece bu rakamı düşünün! Durumu doğrudan silahlı çatışmaya varan kasıtlı bir tırmanışa sürükleyenin ABD olduğu kesinlikle açıktır. İletişim hatlarının açık kalmasının önemli olduğuna inanıyoruz. Rusya çatışma arayışında değildir ve ülkelerimizin halklarının çıkarları doğrultusunda pragmatik işbirliğinden yanadır" dedi.

NE OLMUŞTU?

ABD, Karadeniz’de iki Rus Su-27 uçağının ABD'ye ait MQ-9 İHA'yı taciz ettiğini, uçaklardan birinin çarptığı MQ-9’un uluslararası sulara düştüğünü duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, savaş uçaklarının olayda herhangi bir silah kullanmadığını ve İHA'ya temas etmediğini açıkladı.