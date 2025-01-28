Rus büyükelçiliğine zorla girmeye çalışan adam gözaltına alındı

Yayınlanma: 28.01.2025 - 12:44

Güncelleme: 28.01.2025 - 12:44

İsveç polisi, Stockholm'deki Rus Büyükelçiliği'nin kapısından bir arabayla zorla girmeye çalışan bir kişiyi göz altına aldıklarını açıkladı.

Polis, 45 yaşındaki adamın girişiminde başarısız olduğunu ve izinsiz giriş şüphesiyle gözaltına alındığını söyledi.

Polis, adamın kimliği hakkında bilgi vermeyerek, “Alandaki güvenlik görevlisi, polise Kungsholmen bölgesindeki büyükelçilik kapısından arabayla geçmeye çalışan bir adamı ihbar etti. Adam, eyleminde başarısız oldu ve polis tarafından gözaltına alındı” açıklamasında bulundu.

Bir polis sözcüsü, olayla ilgili bir nedene dair bir belirti olmadığını ve arabada şüpheli bir şey bulunmadığını söyledi.