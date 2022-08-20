Rus deniz kuvvetleri karargâhına İHA'lı saldırı

20 Ağustos 2022 Cumartesi, 13:36

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'da, Rus ordusuna ait binada İHA saldırısı gerçekleşti.

DailyMail'in haberine göre, Rus ordusuna ait binanın, Rusya'nın Kırım'da bulunan deniz kuvvetleri karargahı olduğu öğrenildi.

Rus ordusunun, saldırı öncesinde İHA'yı düşürmek için yoğun ateş açtığı ancak saldırıyı gerçekleştiren İHA'nın, hedefe kilitlendiğinde intihar saldırısı yapabilen kamikaze türünde olduğu bilgisine ulaşıldı.

Sivastopol Valisi Mihail Razvozhaev saldırıyı doğruladı. Vali saldırı sonucunda can kaybı yaşanmadığını söyledi.

Saldırı sonrasında karargâh binasından yükselen dumanlar görüldü.

Saldırıya dair Ukrayna'dan herhangi bir açıklama gelmedi.