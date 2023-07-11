Rus denizaltı komutanı vurularak öldürüldü

Yayınlanma: 11.07.2023 - 15:40

Güncelleme: 11.07.2023 - 15:42

Rusya'nın güneyindeki Krasnodar kentinde bir Rus denizaltı komutanının vurularak öldürüldüğü bildirildi.

Olayın görünürdeki ayrıntıları ilginç bir şekilde Ukrayna istihbaratı tarafından ortaya çıkarılırken, olayın sorumluluğunu üstlenmedi.

Rus devlet haber ajansı TASS, Ukrayna'nın savaş suçları kapsamında "kara listesi"nde yer alan Stanislav Rzhitsky'nin bu hafta başında "kimliği belirsiz bir kişi" tarafından öldürüldüğünü ve "suçun nedeninin araştırıldığını" bildirdi.

Ukrayna Savunma İstihbaratı, Telegram üzerinden yaptığı alışılmadık derecede ayrıntılı bir açıklamayla Rzhitsky'nin nasıl vurulduğunu açıkladı.

Açıklamada, "Denizaltıcı, Krasnodar'daki 'Zaferin 30. Yıldönümü' parkında koşu yapıyordu. Sabah saat 6 sularında Makarov marka bir tabancayla yedi kez vuruldu. Kurşun yaralarının bir sonucu olarak Rzhitsky olay yerinde hayatını kaybetti. Şiddetli yağmur nedeniyle park terk edilmişti, bu nedenle ayrıntı verebilecek ya da saldırganın kimliğini belirleyebilecek hiçbir tanık yoktu" denildi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri İletişim Departmanı'ndan yapılan açıklamada da "Belli ki, barışçıl Ukrayna şehirlerine yönelik füze saldırılarına ilişkin komutasından gelen savaş emirlerini yerine getirmeyi reddettiği için kendi adamları tarafından ortadan kaldırıldı" ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna'dan yapılan açıklamaya ve Rus haberlerine göre Rzhitsky, Rusya'nın Karadeniz filosuna ait Kilo sınıfı denizaltılarından birini komuta ediyordu.