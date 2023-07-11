Rusya'dan Türkiye mesajı: Avrupa'da istenmiyor, pembe gözlük takmamalı

Yayınlanma: 11.07.2023 - 13:31

Güncelleme: 11.07.2023 - 14:00

Türkiye, İsveç ve NATO'nun, Stockholm'ün NATO üyelik sürecinin hızlandırılması konusunda mutabakata varmasının ardından Rusya'dan Türkiye'ye dikkat çekici mesajlar geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Türkiye'nin, İsveç'in NATO'ya katılım başvurusunu onaylama kararına ilişkin, "Moskova'nın Türkiye'nin bir NATO üyesi olduğunu asla unutmadığını" söyledi.

Zaharova, "Her şeyi meseleden meseleye değerlendirip ona göre sonuçlar çıkarıyoruz" dedi.

"DİYALOĞUMUZU GELİŞTİRME NİYETİNDEYİZ"

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Türkiye'nin NATO'nun bir üyesi olduğunu ve bu konuda "yükümlülükleri" bulunduğunu, Rusya'nın bu konuda hiçbir zaman "pembe gözlük" takmadığını söyledi.

Peskov, "Türkiye, NATO'nun bir üyesidir, Türkiye'nin yükümlülükleri vardır. Türkiye yükümlülüklerine bağlıdır, bu bizim için hiçbir zaman bir sır olmadı. Bu konuda hiçbir zaman pembe gözlükler takmadık. Bu şekilde hareket ediyoruz, bu açıdan her şeyi gayet iyi anlıyoruz" diye konuştu.

Rusya ve Türkiye arasındaki işbirliğine ilişkin anlaşmazlıkların olduğunu, aynı zamanda ilişkilerin iki ülkenin çıkarlarına uygun bulunduğunu ve Moskova'nın diyaloğu geliştirme niyetinde olduğunu hatırlatan Peskov, şunları kaydetti:

"Bilinen tüm anlaşmazlıklara rağmen, Türkiye Cumhuriyeti ile diyaloğumuzu, ilişkilerimizi bizim için faydalı olduğu ve onlar için faydalı olduğu yerde geliştirme niyetindeyiz."

"PEMBE GÖZLÜKLER TAKMAMALI"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İsveç'in NATO üyeliğine yönelik, "Önce gelin Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın, ondan sonra biz de Finlandiya ile ilgili nasıl onun önünü açtıysak, İsveç'in de önünü açalım" sözlerine değinen Peskov, "Türkiye'nin Avrupa'da istenmediğini, Ankara'nın bu konuda pembe gözlükler takmaması" gerektiğini savundu.

Peskov, "Türkiye Batı'ya yönelebilir, Türkiye tarihinde Batı'ya yönelişin yoğun olduğu dönemler olduğunu biliyoruz, daha az yoğun olduğu dönemler de oldu. Ama şunu da biliyoruz ki, her şeyi adıyla çağırırsak, kimse Türkiye'yi Avrupa'da görmek istemiyor, Avrupalıları kastediyorum. Burada da Türk ortaklarımız herhalde pembe gözlükler takmamalı, her şeyi adıyla çağırmalıyız" dedi.

"TÜRKİYE, PAZARLIK YAPMAYA ÇALIŞIYOR"

Rus Devlet Duması Uluslararası İlişkiler Komitesi Birinci Başkan Yardımcısı Aleksey Çepa, Türkiye'nin, İsveç'in NATO üyeliğini onaylama sözü vererek Avrupa Birliği'nde yer almak için "pazarlık" yapmaya çalıştığını savundu.

Çepa, "Türkiye pazarlık yapıyor. AB'de yer almak için pazarlık yapıyor. Ülke uzun yıllardır birliğe katılmaya çalışıyor. Yanılıyor olabilirim, ancak bu kez başarılı olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Çepa ayrıca, "Türkiye'nin sadece kendi çıkarlarını önemsediğini defalarca gösterdiğini, adımlarında her zaman üçüncü tarafların arzularıyla değil, kendi isteğiyle hareket ettiğini" söyledi.