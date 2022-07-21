Rus diplomat: 'Ukrayna konusunda ABD ile aramızda resmi bir temas yok'

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zakharova, ABD'nin Ukrayna savaşındaki etkisine ilişkin açıklamalarda bulundu. Zakharova, "Ukrayna konusunda Rusya ve ABD'nin resmi bir teması olmadı. Meselenin diplomatik boyutu büyükelçilik seviyesinde" dedi.

cumhuriyet.com.tr
21 Temmuz 2022 Perşembe, 18:03
Rus diplomat: 'Ukrayna konusunda ABD ile aramızda resmi bir temas yok'
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova bugün yaptığı açıklamada, Moskova ve Washingtın'un Ukrayna konusunda hiçbir teması olmadığını, Ukrayna konusundaki tartışmaların teknik konulara indirgendiğini söyledi. 

Rus haber ajansı Tass'ın haberine göre; Zakharova, "Ukrayna ile ilgili ABD ile resmi bir temas yok. Teknik konular, büyükelçilikler seviyesinde tartışılıyor. Bunlar teknik sorunlar ve meseleler" dedi. 

Zakharova, bu tür temasların olmamasının sebebi ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin "Rusya'nın Ukrayna'daki yenilgisini hedef olarak belirlediği yıkıcı politikası" olduğunu söyledi.


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