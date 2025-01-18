Rus diplomatlar, Birleşik Krallık Parlamentosu'nun özel bölümüne sızdı

Yayınlanma: 18.01.2025 - 15:51

Güncelleme: 18.01.2025 - 15:51

Independent Türkçe'nin aktardığına göre Noel'den önce yaşanan olayda, Rus diplomatlardan oluşan bir grup, halka açık bir parlamento turuna katıldı.

Haberde, diplomatların bir noktada tur grubundan ayrılarak, Lortlar Kamarası'na girdiği belirtiliyor. Bu alan özel olarak korunuyor ve halkın erişimine açık değil.

Rus diplomatların güvenlik tarafından dışarı atıldığı aktarılıyor. Parlamentodan kimliğinin paylaşılmasını istemeyen bir kaynak şunları söylüyor:

"Rusya'ya döndüklerinde, Britanya parlamentosuna sızdıklarını söyleyerek Kremlin'e böbürlenmek istediklerini düşünüyoruz."

Kaynak, herhangi bir hasar yaşanmadığını ve durumun kısa süre içinde çözüldüğünü ifade ediyor.

Grubun bir politikacının sponsorluğunda rehberli bir tura mı katıldığı yoksa parlamento ziyaretçi servisinden tur mu talep ettiği belli değil.

Diğer yandan parlamenterlere, Rus diplomatları binaya davet etmemelerine yönelik uyarı gönderildi. Avam Kamarası Başkanı Sör Lindsay Hoyle ve Lortlar Kamarası Başkanı Lort McFall of Alcluith, Rusya'nın parlamentoya sızma çabalarına karşı dikkatli olunmasını istedi.

Londra'daki Rusya Büyükelçiliği'nde görevli Rus diplomatların parlamentoyu ziyaret etmesi, Ukrayna savaşı nedeniyle Kremlin'e uygulanan yaptırımlar kapsamında 2022'de yasaklanmıştı.

Britanya Parlamentosu'ndaki güvenlik ihlallerine karşı uyarılar, BK lideri Keir Starmer'ın Kiev'e ilk ziyaretini gerçekleştirdiği döneme denk geldi.

Ukrayna lideri Volodimir Zelenski'yle dün görüşen Starmer, Kiev'e 2,2 milyar sterlinlik (yaklaşık 95 milyar TL) kredi verileceğini, bunun geri ödemesinin dondurulan Rus varlıklarıyla yapılacağını duyurmuştu. Starmer, Britanya-Danimarka ortak üretimi hava savunma sistemlerinin de Ukrayna cephesine gönderileceğini açıklamıştı.