Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan’la nükleer programı ele aldı
Gözler Tahran ile uluslararası toplum arasında 29 Kasım’da yeniden başlayacağı duyurulan nükleer müzakerelerdeyken Moskova-Tahran hattında temaslar sürüyor.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov dün İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir telefon görüşmesi yaptı. Rus Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Tarafların, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından onaylanan, orijinalinde olduğu gibi dengeli bir nükleer anlaşmanın yeniden sağlanmasından yana olduklarını, tüm katılımcıların hak ve çıkarlarının sağlanmasının tek yolunun bu olduğunu vurguladığı” belirtildi. İki bakanın ayrıca Afganistan ve Güney Kafkasya’daki durumu da ele aldığı ifade edildi.
Eski ABD Başkanı Donald Trump, İran ile BMGK’nin daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya arasında 2015’te imzalanan nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmiş ardından İran’a yönelik yaptırımları devreye sokmuştu. İran ise anlaşmadaki taahhütlerini askıya almıştı. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, geçen perşembe yaptığı açıklamada, anlaşmanın tam olarak uygulanması ve ABD’nin anlaşmaya dönüşüne yönelik, beş aylık aradan sonra Viyana’da başlayacak müzakerelerde “taviz vermeyeceklerini ama masayı terk eden taraf” olmayacaklarını söylemişti. ABD, 6 Nisan’da başlayan görüşmelere dolaylı olarak katılmış, geçen haziranda müzakerelere ara verilmişti.
Öte yandan AA’nın İran resmi ajansı IRNA’ya dayandırdığı haberine göre İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhsin Rizayi, “yasa dışı” ABD yaptırımları nedeniyle “petrolü kaçak yollarla sattıklarını ve karşılığında aldıkları parayı da ülkeye gizlice getirdiklerini” söyledi.
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