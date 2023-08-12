Rus Dışişleri: "Kırım’a yönelik saldırılar karşılıksız kalmayacak"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna’nın Kırım’a gerçekleştirdiği iki saldırı girişiminin karşılıksız kalmayacağını vurguladı.

İHA
Yayınlanma: 12.08.2023 - 17:05
Rus Dışişleri:
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna’nın Kırım’a yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Sözcü Zaharova yaptığı açıklamada, "Bugün öğleden sonra Kiev rejimi bir kez daha Kırım Köprüsü’ne terör saldırısı girişiminde bulundu. Kırım ayrıca gece saatlerinde Ukrayna’nın insansız hava araçları (İHA) tarafından büyük bir saldırıya maruz kaldı. 20 İHA’dan 14’ü Rus hava savunma sistemi ile imha edildi, 6 İHA da elektronik harp sistemi ile engellendi. Bu terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

Zaharova, "Kırım Köprüsü, tamamen sivil altyapı unsurudur ve saldırılar kabul edilemez. Köprü, geçtiğimiz yılın sonbaharından beri bu tür saldırılara maruz kalıyor. Ayrıca sivillerin ölümüne de yol açıyor. Bu tür barbarca eylemler haklı gösterilemez ve karşılıksız kalmayacak" dedi.


Rusya Rusya Dışişleri Bakanlığı Kırım Köprüsü

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