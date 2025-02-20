Rus fenomenin korkunç ölümü: Saatlerce kaynar suyun altında kaldı

Yayınlanma: 20.02.2025 - 17:53

Güncelleme: 20.02.2025 - 17:55

32 yaşındaki Victoria Lerman, Rusya'nın Krasnoyarsk Krai bölgesindeki Achinsk şehrindeki evinde partneri tarafından ölü bulundu.

Saatlerce musluktan akan aşırı sıcak suyun altında kalan kadının vücudu ağır yanıklara maruz kaldı.

Ön soruşturmalara göre, 9 Şubat gecesi sıcak bir banyoya giren Victoria, şiddetli yanıkların neden olduğu acının şokuyla bayıldı.

Bilinci kapandıktan sonra yüzü doğrudan musluktan akan kaynar suyun altına düştü. Aşırı sıcaklığa saatlerce maruz kalan genç kadın, korkunç bir şekilde hayatını kaybetti.

Ortak yaşadığı partneri, saatler sonra içeri girdiğinde Victoria'yı banyonun içinde cansız halde buldu ve hemen acil servise haber verdi. Ancak genç kadının vücudu feci şekilde deforme olmuştu.

AİLESİ VE ARKADAŞLARINDAN 'CİNAYET' İDDİASI

Yetkililer olayın kaza sonucu ölüm olarak değerlendirildiğini belirtiyor, ancak Victoria'nın yakın çevresi bu trajedinin arkasında cinayet olabileceğini düşünüyor.

Soruşturmayı yürüten yetkililer, olayın yaşandığı dairede uyuşturucu maddeye rastlandığını açıkladı. Krasnoyarsk Krai Soruşturma Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Victoria'nın partnerinin uyuşturucu kullandığı ve şüpheli bir şekilde cenazeye katılmadığı belirtildi.

Ayrıca, Victoria’nın "kalp problemleri" olduğu iddia edilse de, bu durumun ölümüne etkisi olup olmadığı bilinmiyor.

Polis, cinayet ihtimalini dışlamıyor ve genç kadının kesin ölüm nedenini belirlemek için otopsi sonucunu bekliyor.