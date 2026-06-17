Rus fırkateyninden İngiliz bayraklı yata uyarı ateşi

Rusya’ya ait Admiral Grigorovich fırkateyni, Manş Denizi’nde İngiliz bayraklı sivil bir yata uyarı ateşi açtı. Rusya ve Birleşik Krallık savunma bakanlıkları, olayın çarpışma riskini önlemek amacıyla yaşandığını açıklarken, olayda yaralanan olmadığı bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Admiral Grigorovich fırkateyninin mürettebatı, gemiyle çarpışma riski taşıyan bir rota izleyen yatı tespit etti.

Açıklamada, yatla telsiz bağlantısı kurmak için yapılan tekrarlı girişimlerden sonuç alınamadığı, bunun üzerine fırkateynin yatın önüne doğru küçük çaplı silahların da kullanıldığı uyarı ateşi açtığı belirtildi. Rusya, uyarı ateşinin ardından yatın rotasını değiştirerek bölgeden uzaklaştığını duyurdu.

Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı da olayın, Admiral Grigorovich’in yatla temas kurma girişimlerinin başarısız olmasının ardından yaşandığını bildirdi. Bakanlık, uyarı ateşinin olası bir çarpışmayı önlemeye yönelik olduğunu açıkladı.

Rusya, uyarı ateşi açıldığı sırada iki deniz aracı arasındaki mesafenin 150 metre olduğunu savundu. Olaya yakın bir kaynak ise mesafenin yaklaşık 457 metre olduğunu belirtti.

OLAY MANŞ DENİZİ'NDE MEYDANA GELDİ

Olayın, sisli hava koşullarında Manş Denizi’nde, Wight Adası’nın yaklaşık 20 deniz mili güneyinde meydana geldiği aktarıldı. Bölgenin Birleşik Krallık karasularının dışında olduğu kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, fırkateyn mürettebatının uluslararası denizcilik kurallarına uygun hareket ettiğini ve olası bir kazayı önlemek için gerekli tüm tedbirlerin alındığını savundu.

Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı Sözcüsü ise olayın, pazar günü İngiliz komandolarının Manş Denizi’nde yaptırım kapsamındaki Rus “gölge filo” petrol tankeri Smyrtos’a müdahalesiyle bağlantılı olmadığını belirtti. Sözcü, yaşananları “münferit bir olay” olarak nitelendirdi.

Açıklamada ayrıca, bir Kraliyet Donanması gemisinin Admiral Grigorovich’i izlediği ve yat mürettebatına destek sağlandığı ifade edildi.