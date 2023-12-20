Rus futbolunda Avrupa kararı: 'Rusya Avrupa'dır'

Yayınlanma: 20.12.2023 - 16:49

Güncelleme: 20.12.2023 - 16:49

Rus kulüpleri ve milli takımları, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından 28 Şubat 2022 tarihinde Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) ve Uluslararası Futbol Federasyonu tarafından uluslararası müsabakalara katılımı askıya alındı.

Rusya Futbol Birliği (RFU) Başkanı Alexander Dyukov, 2022'nin Kasım ayında Rus kulüplerinin ve milli takımlarının "Asya Futbol Konfederasyonu'na (AFC) katılması girişimi" başlattığını duyurdu.

UEFA ve diğer kuruluşlarla etkileşim kurmak için bir çalışma grubu oluşturan RFU, İcra Komitesi'nin kararı ile AFC'ye katılma fikrini oybirliği ile reddetti.

RFU Başkan Yardımcısı Ahmed Aydemirov, TASS'a yaptığı açıklamada "Asya'ya taşınmayacağımıza karar verdik, herkes oybirliğiyle bu kararı destekledi" ifadesinde bulundu.

AFC'ye geçiş fikrinin tartışılması konusuna ilişkin Aydemirov, "Asya olmayacak, Avrupa için savaşacağız. Rusya Avrupa'dır, biz kazanacağız" dedi.