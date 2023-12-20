Dünya'nın en güçlü pasaportları listesinde zirve değişti

Yayınlanma: 20.12.2023 - 13:29

Güncelleme: 20.12.2023 - 13:29

Dünyanın en güçlü pasaportları sıralamasında birinci sırada olan Singapur, zirveyi İspanya'ya bıraktı.

Vize bilgileri üzerine haberler yayımlayan internet sitesi "VisaGuide World" endeksine göre, dünyanın en güçlü pasaportu İspanya oldu.

VisaGuide World'ün sıralamasına göre, Asya'nın önde gelen zengin ülkelerinden Japonya, pasaportuyla en güçlü ülkeler arasında 15. sırada yer alarak Avrupa dışındaki tek ülke oldu.

En son yayımlanan endekse göre Almanya, 3. sırada yer alırken sırasıyla; İtalya, Fransa, Hollanda, Finlandiya, İsveç, Norveç, Danimarka, Çekya, Portekiz, Macaristan ve Lüksemburg izledi. Avusturya ise 16. sırada yer alırken, İsviçre, Belçika, İrlanda ve Polonya da ilk 20 içinde yer buldu.

200 ülkenin bulunduğu listede Türkiye, daha önce olduğu gibi 94. sırada yer aldı. Singapur, Ekim ayında açıklanan Henley Pasaport Endeksi'nde birinci sırada yer almıştı.

ZİRVE NASIL BELİRLENİYOR?

Hem üç ayda bir güncellenen “Henley Pasaport Endeksi” hem de “VisaGuide World Pasaport Endeksi”, pasaport sahiplerinin vizesiz erişebilecekleri destinasyonların sayısını mercek altına alıyor.

VisaGuide World ise diğer faktörleri de dikkate alarak her seyahat destinasyonu için bir "destinasyon önem puanı" oluşturuyor. Ülkenin GSYİH'sı, küresel gücü ve turizm gelişimine önemli kriter olarak değerlendiriliyor.

Buna göre, bir ülkenin söz konusu pasaporta uyguladığı giriş politikası, vizesiz geçiş, ETA, varışta vize, e-vize, elçilik onaylı vize, pasaportsuz seyahat dışında aynı zamanda ülkenin büyüme hızı, küresel gücü ve turizm gelişimi önemli kriter olarak değerlendiriliyor.

Buna göre, aralık 2023 itibarıyla İspanyol pasaportu sahipleri 160 ülke ve bölgeye vizesiz seyahat edebilme hakkına sahip.

Singapur pasaportu sahipleri 164 ülkeyi ziyaret edebilse de İspanya, Avrupa Birliği kapsamında sadece kimlik kartıyla gezebildiği için bu listede daha fazla öne çıkıyor.