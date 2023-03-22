Rus gazeteci, Putin'in tutuklanmasının 'nükleer saldırı' ile sonuçlanacağını söyledi

Rusya'nın önde gelen devlet televizyonu sunucusu, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından çıkarılan tutuklama emri nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i gözaltına almaya çalışan herhangi bir ülkeye "nükleer saldırı" çağrısında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 14:45
Rus gazeteci, Putin'in tutuklanmasının 'nükleer saldırı' ile sonuçlanacağını söyledi
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Kremlin'e yakınlığıyla bilinen Rus gazeteci Vladimir Solovyov, devlet kanalı Russia-1'deki programının son yayınında yaptığı uyarıda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in alıkonulması halinde, bunun "derhal bir nükleer saldırı" ile sonuçlanacağını ileri sürdü.

Almanya Adalet Bakanı Marco Buschmann, UCM'nin Putin'i yakalama kararına atıfta bulunarak, "Almanya, Başkan Putin'in Alman topraklarına girmesi halinde onu tutuklamak ve UCM'ye teslim etmekle yükümlü olacaktır" ifadelerini kullandı.

Solovyov, Almanya Adalet Bakanı Marco Buschmann'ın açıklamalarına atıfta bulunarak, "Genel olarak, Alman pislik, adalet bakanı gibi buna cüret eden herhangi bir yapı ya da herhangi bir ülke... Bilsinler ki, bu kararı uygulamaya yönelik her türlü girişim savaş ilanıdır!" dedi.

"APTAL ADALET BAKANI SARMAT FÜZELERİYLE TANIŞMALI"

Solovyov, "Yani, Putin'i tutuklamaya yönelik herhangi bir girişim, Rus halkının kendisini çok açık bir şekilde ortaya koyan iradesine karşı gelmektir. Bu girişim, füze saldırısıyla sonuçlanmalıdır!" diye konuştu.

Rusya'nın nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip kıtalararası balistik füzelerine değinen Slovyov, "O aptal adalet bakanı, Sarmat füzeleriyle tanışmalı. Yaptıklarını meşru gören soysuzların her biri sorumlu tutulmalıdır!" ifadelerini kullandı.


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