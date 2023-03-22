Rusya: Sivastopol'e yönelik İHA saldırısı püskürtüldü

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 11:40

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 11:40

Rusya'nın Sivastopol Valisi Mihail Razvozhayev, Rus Karadeniz Filosu'nun Sivastopol'a yönelik bir İHA saldırısını püskürttüğünü bildirdi.

Mihail Razvozhayev "Filomuz bu sabah erken saatlerde bir su üstü drone saldırısını püskürttü. Şu ana kadar üç drone imha edildi. Körfeze girmeye çalıştılar ama donanma mensuplarımız onlara karşı ateş açtı. Ayrıca hava savunma sistemleri de devreye sokuldu" dedi.

Saldırıda hiçbir savaş gemisinin zarar görmediğini belirten Razvozhayev, "İmha edilen amfibi düşman insansız hava araçlarından bazı camlar kırıldı. Kimse yaralanmadı" ifadelerini kullandı.

Razvozhayev, durumun takip edildiğini belirterek, tüm güvenlik güçlerinin "yüksek alarm" durumunda olduğunu söyledi.