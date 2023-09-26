Rus gemisi Türkiye'den yardım istedi

Rus basını, Türkiye'den eriştiği bir kaynağa dayandırdığı haberinde "Rus konteyner gemisi Türkiye'den yardım istedi" ifadesinde bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.09.2023 - 12:05
Rus gemisi Türkiye'den yardım istedi
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Rus gazetesi Ria Novosti, Rus konteyner gemisi Ascalon'un Türkiye'den yardım istediğini açıkladı.

RIA Novosti'nin, Sahil Güvenlik Genel Müdürlüğü'nden bir kaynağın açıklamasına dayandırdığı haberde, Rus konteyner gemisinin motorundaki arıza nedeniyle Karadeniz'de Türk Sahil Güvenliği'nden yardım talep ettiğini söylediğini belirtti.

Habere göre kaynak, "Rusya bayrağı altında Tuzla'dan Rusya'ya giden Ascalon adlı konteyner gemisi, yerel saatle 02:30'da kıyıdan 35 mil açıkta makinesinde meydana gelen bir arıza nedeniyle yardım talebinde bulundu" dedi.

Sahil Güvenlik römorkörü, en yakın tamir sahasına çekilecek olan gemiye saat 08:10'da ulaştı.


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