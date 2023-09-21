Yola çıkan ilk gemi İstanbul'da

Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasından çekilmesinin ardından Ukrayna'dan yola çıkan tahıl yüklü ilk gemi Kumköy açıklarına ulaştı.

DHA
Yayınlanma: 21.09.2023 - 14:15
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Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasından çekilmesinin ardından Palau bayraklı 76 metre uzunluğundaki  'RESILIENT AFRICA' isimli gemi Çornomorsk Limanı'ndan buğday yükü ile birlikte ayrıldı.

Gemi Ukrayna karasularından Romanya karasularına oradan da Bulgaristan karasularına son olarak da gece saatlerinde Türkiye karasularına girdi.

İsrail'e gitmek için yaklaşık 1,5 gün sonra Kumköy açıklarına ulaşan geminin personelinin Ukraynalı, Türk ve Mısırlı olduğu öğrenildi.

İkinci gemi olan Palau Bayraklı 'AROYAT' isimli geminin de tahıl yükleme işleminden sonra aynı güzergahı kullanarak Ukraynanın Çornomorsk Limanından ayrılacağı öğrenildi.


Rusya Ukrayna Tahıl İstanbul

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