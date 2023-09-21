Yola çıkan ilk gemi İstanbul'da
Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasından çekilmesinin ardından Ukrayna'dan yola çıkan tahıl yüklü ilk gemi Kumköy açıklarına ulaştı.
Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasından çekilmesinin ardından Palau bayraklı 76 metre uzunluğundaki 'RESILIENT AFRICA' isimli gemi Çornomorsk Limanı'ndan buğday yükü ile birlikte ayrıldı.
Gemi Ukrayna karasularından Romanya karasularına oradan da Bulgaristan karasularına son olarak da gece saatlerinde Türkiye karasularına girdi.
İsrail'e gitmek için yaklaşık 1,5 gün sonra Kumköy açıklarına ulaşan geminin personelinin Ukraynalı, Türk ve Mısırlı olduğu öğrenildi.
İkinci gemi olan Palau Bayraklı 'AROYAT' isimli geminin de tahıl yükleme işleminden sonra aynı güzergahı kullanarak Ukraynanın Çornomorsk Limanından ayrılacağı öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Atatürk'e büyük saygısızlık yapılmıştı
- Stratfor belgelerinde o isim de var!
- Fed faiz kararını açıkladı
- 17 yaşındaki çocuk tutuklandı
- Merkez Bankası'ndan 4. faiz artışı
- Bu kez de Bakan'ı tehdit etti!
- 'Atatürk düşmanları yetiştiriliyor'
- Süleyman Soylu'yu üzen haber...
- Yüksek emekli aylığı için ne zaman başvuru yapılmalı?
- İYİ Parti adayını açıkladı: Tunç Soyer’den ilk yorum!